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Ekonomi

ABD devinden dikkat çeken TL açıklaması: Performansı en iyi para birimi olacak

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, '2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi' raporunu paylaştı. Söz konusu rapora göre Türk lirasının Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağının altı çizildi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
ABD devinden dikkat çeken TL açıklaması: Performansı en iyi para birimi olacak
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Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.

Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

PERFORMANSI EN İYİ PARA BİRİMİ OLACAK

Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.

  • Türk Lirası
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