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Ekonomi

Moskova Borsası, jeopolitik gerginlikler nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine indi

Moskova Borsası, devam eden jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankasının politika faizi konusunda atacağı adımın belirsizliği nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine inerken, ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybetti.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Moskova Borsası, jeopolitik gerginlikler nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine indi
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Rusya ile Batılı ülkeler arasında devam eden gerginlik ve yaptırımlar ülke piyasalarında etkili olmaya devam ederken, ABD'nin ardından Avrupa Birliği de ülkeye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

YÜZDE 1,7 DEĞER KAYBEDEREK 2.424 PUANA DÜŞTÜ

Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası da enflasyonla mücadelede henüz sonuç vermezken, bankanın 20 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizlikler nedeniyle Moskova Borsası TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybederek 2.424 puana düştü.

Moskova Borsası böylelikle 20 ayın en düşük seviyesine indi. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 744 puana geriledi.

RUBLE, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 103,85 seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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