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Ekonomi

Moskova düğmeye bastı! Akaryakıtta istikrar için yeni tedbirler yolda

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasına yönelik kapsamlı bir tedbir planı hazırlanması talimatını verdi.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Moskova düğmeye bastı! Akaryakıtta istikrar için yeni tedbirler yolda
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların iç piyasada akaryakıt arzına ilişkin dengeli bir eylem planı hazırlamasını istedi.

Rusya Federal Rekabet Servisine de sektördeki fiyatları kesintisiz takip etmesi ve gerektiğinde hızla önlem alması talimatı verilirken toplantıda, petrol ürünlerinde gerekçesiz fiyat artışlarının önlenmesi ve rekabet mevzuatı ihlallerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bölgelere petrol ürünü tedarikinin ve mevcut stok seviyelerinin de ele alındığı toplantıda, akaryakıt piyasasındaki durumun sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.

  • Rusya
  • akaryakıt
  • pazar istikrarı
  • tedbir planı
  • istikrar koruma
  • Novak

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