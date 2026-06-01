1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Moskova düğmeye bastı! Uçak yakıtı ihracatı durduruldu

Rusya, uçak yakıtı ihracatının geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini ve uygulamanın 30 Kasım'a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 09:23
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uçak yakıtı ihracatına ilişkin alınan karara yer verildi.

Uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle yasaklandığına işaret edilen açıklamada, "Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi.

Rusya'da benzin ihracatı da 1 Nisan'dan itibaren yasaklanırken hükümet iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli yakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor.

