  • Moskova rotayı değiştirdi! Enerji stratejisi yeniden belirlendi
Ekonomi

Moskova rotayı değiştirdi! Enerji stratejisi yeniden belirlendi

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin enerji tedarik zincirlerini ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. Moskova yönetimi, enerji arzını daha güvenli hatlara kaydırmak için komşu ülkelere yönelik tedarik planlarını devreye almayı değerlendiriyor.

25 Mart 2026 Çarşamba 14:12
Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel enerji sevkiyatında yaşanan sorunlara ilişkin konuştu.

Gelişmelerin ardından Asya'daki çok sayıda ülkenin Rusya'dan enerji sevkiyatı için temasa geçtiğini anlatan Tsivilev, "Daha önce tedarik yapılan ve kesintiye uğrayan tedarik zincirleriyle ilgili çok sayıda talep alıyoruz ve şu anda Rusya'dan enerji kaynakları tedarikine yönelik sözleşmelerin hazırlanması konusunda aktif bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Tsivilev, Asya'dan gelen taleplerin özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), petrol ve petrol ürünlerini kapsadığını söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji tedarik rotalarını derinden etkilediğine işaret eden Tsivilev, şu ifadeleri kullandı:

"Körfezin abluka altına alınması açısından hepimiz artık her türlü tedarik zincirinin tehlike altında olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, enerji kaynakları tedarik zincirlerini yeniden gözden geçiriyoruz. Risklerin daha az olduğu, sınırlarımızdaki en yakın komşularımıza enerji kaynakları tedarikini gerçekleştireceğiz ve ayrıca petrol ürünleri tedarikine ilişkin diğer lojistik süreçleri de gözden geçireceğiz."
  • Hürmüz Boğazı riski
  • enerji tedarik zinciri
  • güvenli enerji arzı

