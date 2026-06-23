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Ekonomi

Moskova'dan ekonomik istikrar vurgusu: Makroekonomik istikrar güvence altında

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ekonomisinde makroekonomik istikrarın güvence altında olduğunu belirterek ekonomik temellerin sağlamlığını vurguladı.

AA23 Haziran 2026 Salı 13:31 - Güncelleme:
Moskova'dan ekonomik istikrar vurgusu: Makroekonomik istikrar güvence altında
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başkent Moskova'da Rus ekonomisi ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin makroekonomik istikrarına ilişkin şüphe duyulması için herhangi bir neden bulunmadığını ifade eden Peskov, "Rus ekonomisinin makroekonomik istikrarı güvence altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenen ekonomi toplantılarında birçok kez ele alındığını, Putin ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de bu yönde açıklamalar yaptığını aktardı.

Petrol piyasalarında güçlü dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Peskov, "Bu hareketlilik dünyadaki tüm ekonomileri farklı biçimlerde etkiliyor ve bizim ekonomimizi de etkiliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ford ve General Motors dahil bazı otomotiv şirketlerinin mühimmat üretimine başlayabileceğine ilişkin açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Ekonomileri askerileşiyor." dedi.

  • Peskov
  • Rus ekonomi
  • İstikrar

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