Motorin indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, araç sahipleri tarafından anbean takip ediliyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geldi. 82 kuruşluk motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, mazot ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE 82 KURUŞLUK İNDİRİM!

29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi.

İstanbul

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL

Ankara



Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.32 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

İşte indirim sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...



Güncel akaryakıt fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Motorine indirimin gelmesiyle birlikte mazotun litre fiyatı 23.02 TL oldu.

Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.

Ankara'da Motorin litresi 23.99 TL'den 23.17 TL'ye düştü.

Benzinin litresi ise 20.34 liradan satılıyor.

İzmir'de Motorinin litresi 24.02'den 23.20 TL'ye geriledi.

Benzinin litresi ise 20.34 TL'den satılıyor.