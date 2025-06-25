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Ekonomi

Motorin ve benzine dev indirim! Tarih belli oldu

Orta Doğu'daki ateşkes haberleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Bu gelişme Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 08:41 - Güncelleme:
Motorin ve benzine dev indirim! Tarih belli oldu
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İsrail-İran arasında ateşkes başladı, akaryakıt fiyatlarına indirim yolu göründü.

26 Haziran 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 4.06 TL, benzin fiyatlarına ise 2.68 TL indirim yapılması öngörülüyor.

ATEŞKES HABERLERİYLE PETROL HIZLI DÜŞTÜ

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında başlayan sıcak çatışmalar, küresel petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasının ardından Brent petrol 77,81 dolara kadar çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü. Ancak İran'ın misilleme saldırılarında ciddi bir hasar ya da can kaybı yaşanmaması ve ardından gelen ateşkes haberleriyle birlikte petrol fiyatları hızla geriledi.

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