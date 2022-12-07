Benzin ve motorine büyük indirim geliyor. Brent petroldeki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına yansıyacak olan indirim, araç sahiplerini sevindirecek. Yapılacak indirim sonrası Akaryakıt litre fiyatları için 9 ay önceki rakamlara geri dönülecek. Peki motorin ve benzinin Litre fiyatı ne kadar? Benzin ve motorine indirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?



Petrol fiyatındaki büyük düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Çarşamba gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2.15, motorine ise 1.90 liralık indirim gelecek. Yapılacak indirim sonrası Akaryakıt litre fiyatları için 9 ay önceki rakamlara geri dönülecek.

Petrol piyasasındaki dalgalanma sürüyor. Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4 daha değer kaybederek 79,91 dolar oldu. Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Çarşamba gecesinden itibaren benzine 2.15, motorine 1.90 lira indirim gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?



Akaryakıt indirimi sonrası benzin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 20 liranın altına gerileyecek.

İndirim ile birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 21,1 TL'ye, Ankara'da 21,24 TL'ye ve İzmir'de 21,32 TL'ye düşecek.

İstanbulda benzinin fiyatı 18.05 TL, motorin ise 21.10 TL olacak.