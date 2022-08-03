Motorin yerine geçecek! Microsoft'tan geleceğin petrolü hamlesi

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, motorin yerine geleceğin petrolü olması beklenen hidrojen enerjisini, veri merkezlerinde güç kaynağı olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Basına yansıyan haberlere göre şirket, yedek güç kaynağı olarak kullanılacak üç megavatlık, geleceğin petrolü hidrojen yakıt hücresi sisteminin başarılı bir testini gerçekleştirdi.

Microsoft, sistemlerden birini bir araştırma veri merkezinde kurmayı hedefliyor. Oradaki mühendisler, bu teknolojiyi nasıl uygulayacaklarını ve onunla nasıl çalışacaklarını araştıracaklar.

Şirket ayrıca yeni hidrojen güvenlik protokolleri geliştirmeye çalışacaklarını açıklarken, son gelinen noktada hidrojen yakıt hücrelerinin dizelle çalışan yedek jeneratörleri tamamen değiştirebileceğini ve minimum karbondioksit emisyonu ile acil bir güç kaynağı kullanmasını sağlayacağını umduğunu söyledi.

MOTORİN YERİNE GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJEN

Şirket, hidrojen yakıt sistemini, şu anda veri merkezlerinin çoğunda kullandığı motorin (dizel) yedek jeneratörlerin yaptığı görevler için kullanılan testlerin aynısından geçirdiğini duyurdu. Testin sonuçları, sistemin elektrik kesintileri ve saatlerce süren test çalışmaları sırasında güvenilir bir şekilde çalışabileceğini gösteriyor.

Microsoft, henüz bir üretim veri merkezinde ilk operasyonel dağıtım için olası bir tarih vermedi, ancak bu gerçekleştiğinde, hava kalitesi standartları nedeniyle dizel jeneratörlerin yasak olduğu bir bölgede bulunan bir tesiste kullanılacağını açıkladı.

Microsoft, mümkün olan her yerde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya çalışsa da, daha iklim dostu güç kaynakları bulunana kadar veri merkezlerini çalışır durumda tutmak için dizel jeneratörlerin önemi devam edecek.

Microsoft, yeni hidrojen güç hücresinin ilk testlerinin, yeni teknolojinin geliştirilmesine yardımcı olan Plug Power Inc. adlı bir şirkette gerçekleştirildiğini söyledi. Test dağıtımının, her biri 18 125 kilovatlık yakıt hücresine sahip iki adet 40 fitlik nakliye konteynırına yerleştirildiğini açıkladı.

"GELECEĞİN PETROLÜYLE ÇALIŞAN EN BÜYÜK SİSTEMLERİ YAPTIK"

Plug Power, bunların bugüne kadar yaptığı en büyük hidrojenle çalışan sistemler olduğunu söyledi.

Başarılı test önemli bir kilometre taşıdır çünkü bu, tipik yedek dizel jeneratörlerle aynı ölçekte çalışacak kadar büyük bir hidrojen yakıt hücresi sisteminin ilk kez ortaya çıkışını temsil ediyor.

Microsoft Çevre Sorumlusu Lucas Joppa, "Üç megawatt gerçekte süper. Çünkü şu anda kullandığımız dizel jeneratörlerin gücü de bu kadar." dedi.

Microsoft, veri merkezleri için olası bir güç kaynağı olarak hidrojen yakıt hücreleriyle uzun süredir ilgileniyor. İki yıl önce, bir dizi sunucu rafına 48 saat boyunca güç sağlayabilen benzer bir sistemi test ettiği bildirilmişti.

Star Gazetesi