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Ekonomi

Motorine 1 lira 40 kuruş indirim

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

23 Nisan 2024 Salı 10:46 - Güncelleme:
Motorine 1 lira 40 kuruş indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 87,13 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 87,13 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81,02 dolardan alıcı buldu.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, kar alımları ve gelecek aylarda piyasalarda sıkı arz-talep dengesi beklentisiyle yeniden yükselişe geçti.

Petrol tüketiminde artışın beklendiği yaz aylarının yaklaşmasıyla piyasalarda arz tarafında bir sıkılaşma öngörülüyor.

ABD'nin, günlük yaklaşık 600 bin varil ihracat kapasitesine sahip Venezuela'nın küresel pazarlara petrol ihraç etmesini sağlayan lisansını iptal ederek tekrar yaptırım uygulaması ve Meksika'nın güçlü iç talep nedeniyle ihracatını kısıtlamaya hazırlandığına ilişkin haber akışı da arz endişelerini besliyor.

Öte yandan, küresel ekonomiye ilişkin endişeler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarındaki artış ve doların değer kazanmasına yol açan ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" duruşu petrol fiyatlarının yükselişini baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,7 ile 89,15 dolar aralığının direnç, 86,25 ile 84,8 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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