Motorine büyük indirim

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Kasım günü geçerli olmak üzere motorin grubuna indirim bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgi doğrultusunda motorin grubuna indirim geleceği belirtildi.

15 Kasım 2022 (Salı) gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 95,50 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,50 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının talebi azaltacağı endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, şehirde yaklaşık 5 milyonluk nüfusun yaşadığı metropol bölgelerde kısmi kapanmaya gidildi.

Şehrin büyük bölümünde toplu taşıma durduruldu, okullar tatil edildi. Guangcou'dan başkent Pekin ile diğer büyük şehirlere uçuşlar durduruldu.

Çin, Kovid-19'a karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisine rağmen ülkede vaka sayısı son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 96,09 ile 97,85 dolar aralığının direnç, 94,33 ile 92,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.