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Ekonomi

Motorine büyük indirim

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişkenlik gösteriyor. 93 dolardan 84 dolara kadar gerileyen petrol fiyatlarının ardından yarından itibaren motorine 1,57 TL'lik indirim bekleniyor.

30 Ekim 2023 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Motorine büyük indirim
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Araç sürücülerine motorin indirimi müjdesi geldi.

Bu gece yarısından sonra (31 Ekim 2023 Salı ) itibariyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor ve motorine 1,57 TL'lik bir indirim geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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