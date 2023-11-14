Motorine büyük indirim! Pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine indirim geldi.

Motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzladı.

Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 36,38 TL'ye düştü.

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 82,75 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 82,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel talebin artacağına yönelik olumlu veri paylaşımı sonrası fiyatlar yükselişe geçti.

OPEC, ekim ayına ilişkin raporunda bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olması bekleniyor.

Gelecek yıl ise dünyanın en büyük petrol ithalatçı ülkesi Çin'de ekonomik toparlanma sürecinin olumlu yönde ilerlemesinin petrol tüketimini de desteklemesi bekleniyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artışla yaklaşık 104,3 milyon varil olması bekleniyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin yapacakları konuşmaların bankanın gelecek süreçte atacağı adımlara yönelik ipucu vereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü, yarın ABD'deki ham petrol stokları verisini açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 82,95 ile 83,00 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 82,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.