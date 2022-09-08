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Ekonomi

Motorine indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son olarak motorine 1 lira 14 kuruş indirim yapıldı.

8 Eylül 2022 Perşembe 07:56 - Güncelleme:
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 14 kuruş düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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