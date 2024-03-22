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Ekonomi

Motorine indirim

Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin-motorin fiyatlarındaki değişiklikler de devam ediyor. Son olarak motorine 1 liralık indirim bekleniyor.

22 Mart 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Motorine indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Hem döviz kuru hem de petroldeki düşüşün ardından bu kez bir indirim haberi geldi.

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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