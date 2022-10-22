Motorine indirim müjdesi! Pompaya yansıdı

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişkenlik yaşanıyor.

Gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 92,29 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, piyasalarda giderek artan arz daralması endişeleri ise fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşan petrol yaptırımları arz endişelerini destekliyor.

AB, 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,76 dolar aralığının direnç, 92,12 ile 91,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.