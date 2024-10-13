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Ekonomi

''MS Nieuw Statendam'' kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Hollanda bayraklı kruvaziyer 'MS Nieuw Statendam', 3 bin 200 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

AA13 Ekim 2024 Pazar 14:05 - Güncelleme:
''MS Nieuw Statendam'' kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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Mikanos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 3 bin 200 yolcu ve 1000 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Geminin, gece saatlerinde demir alarak Aydın'ın Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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