MTV ödemeleri 2019 hesaplama GİB MTV ödeme borç sorgulama ve kredi kartı taksit işlemi

MTV ödemeleri 2019 hesaplama GİB MTV ödeme borç sorgulama ve kredi kartı taksit işlemleri araştırılan konular arasında. İnternet üzerinden MTV borç ödemeleri için son gün ne zaman, 2019 MTV ödemesi nasıl yapılır MTV borç sorgulama ve hesaplama nasıl yapılır sorgulamaları devam ediyor. Konuya ilişkin merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son güne yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken konuya ilişkin ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirler. Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemelerinin ilk taksiti için çok az bir zaman kaldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödemek için süre kısalıyor. 31 Ocak 2019 tarihine kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Bazı bankalar MTV ödemeleri için taksit kampanyası düzenledi. İşte MTV ile ilgili ayrıntılar..

MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.

MTV ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?



Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

2019 Yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, 2019 yılı için netleşti. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. MTV hesaplama, ödeme gibi işlemler için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi internet sitesi (https://intvd.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV); Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlar için, her yıl iki kez olmak üzere ödenen vergidir. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabidir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, bu sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.





MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenir. İlk altı ay içinde kaydı silinenler, ikinci 6 ayın vergisini, ikinci ayda kaydı silinen araçlar ise bir sonraki yıldan itibaren bu vergiyi ödemezler.



Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.

Sağlık ve Mutluluk Getirmesini herkes için diliyorum. Yeni yılın gelişi ile birlikte araç sahiplerinin ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceği de belli oldu. Zamlı rakamlara enfilasyon oranına göre ciddi düzenlemeler yapıldı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, 2019 yılı için netleşti. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan; 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.



Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.



Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi.





Daha Önce Açıklanan Zamlı %15.9'luk 2019 MTV Araç Vergisi – 2019 yılında ödenecek olan morotlu taşıtlar vergisi;



1-3 yaş arası 0-1300 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 919.31 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 861,14 TL

1-3 yaş arası 1301-1600 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 1294 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 1601,06 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 1499,75 TL

1-3 yaş arası 1601-1800 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 2825,99 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 2647,16 TL

1-3 yaş arası 1801-2000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 4451,80 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE =4170,09TL

1-3 yaş arası 2001-2500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 5396 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 6676,47 TL oldu.v15,9'luk Orana GÖRE = 6253,96 TL

1-3 yaş arası 2501-3000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 7524 TL iken,%23.73'lük zam ile toplamda 9309,44 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 8720,17 TL

1-3 yaş arası 3001-3500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 11458 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 14176,98 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 13279,82 TL

1-3 yaş arası 3501-4000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 18014 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 22288,72 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 20878,23 TL

1-3 yaş arası 4001-25000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 29483 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 36479,31 TL oldu.15,9'luk Orana GÖRE = 34170,80 TL

MTV HESAPLAMA EKRANI

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

MTV ZAM ORANI NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. Pasaport, ehliyet harçları , trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi yüzde 23,73 artacak.





Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nedir?



MTV, Karayolları Trafik Kanununa istinaden trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlar bu vergiyle mükelleftir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı alındıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Nereye Yatırılır?



Kredi kartın ile internet vergi dairesine ödeme yapabilirsin. Ayrıca müşterisi olduğun bankanın internet şubesinde motorlu taşıtlar vergisi ödeme menüsünden ödeme yapabilirsin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?



Her yıl ödenen bu vergi 2 parçada ve 2 vadede ödeyebilirsin. İlk taksidi 31 Ocak tarihine, ikinci taksidini de 31 Temmuz tarihine kadar ödemelisin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Gecikme Cezası



İlk taksidini ödemediğinde, ikinci taksitte ilk olarak önceki vergi borcun tahsil edilir. Eğer hiçbir ödeme yapmamışsan, ilk olarak adresine gönderilen mektupla uyarılırsın, halen ödemediysen Maliye Bakanlığı banka hesaplarına ya da aracına haciz koyarak tüm ödenmemiş vergileri tahsil edebilir.



Gecikme zammını da burada hesaplardım ama devletin sitesinden net olarak görebiliyorsun. Gecikme tutarları devletin sisteminde değişiklik gösterebildiği için seni internet vergi dairesineyönlendirerek en kesin sonucu görmeni isterim.



Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme linkine tıkladıktan sonra plaka, tc kimlik no, araç tescil tarihi bilgilerini girdikten sonra karşına çıkan ekranın üst kısmındaki bu butona tıklayarak gecikme faizlerini görebilirsin.





Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödenmezse Araç Bağlanır mı?





Yukarıdaki maddede dedik ya maliye bakanlığı hesaplarına haciz koyarak vergi borcunu tahsil edebilir diye, işte banka hesaplarında para yoksa ya da hesaptaki para vergi borcunu karşılamıyorsa, o zaman üzerine olan mallara haciz geleceği için aracın da bağlanabilir. Aracın ilk etapta bağlanır, eğer yine borcunu ödemezsen icra dairesi açık artırma ile aracını satıp borcu tahsil edebilir. Tabi bunlar ihtimal dahilinde olup kesinlikle olacak şeyler değil. Umarım bu şekilde zor duruma düşmezsin.



Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu Olan Aracın Satılması





Eğer elindeki aracı satmak istiyorsan yıllık verginin tamamını ödemelisin. Mesela Ocak ayında ilk taksidi ödedin diyelim, mart ayında da aracını satmak için alıcı ile anlaştın ve notere gittiğinde noterden şu cevabı alacaksın:

– Vergi borcu var satış işlemi yapılamaz.



Bu yüzden satılacak aracın yıllık vergisinin tamamının ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi internet vergi dairesine yapabilirsin. Ödeme yapmak için buraya tıklayabilirsin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi neye göre hesaplanır?



Öncelikle aracın yaşına bakılır. Çünkü araç yaşlandıkça ödenecek vergi tutarı düşer. Diğer bakılan ise aracın cinsi otomobil ise motor silindir hacmi, minibüs ise sadece yaşına, panel van ise motor silindir hacmine, otobüs ise koltuk sayısına, kamyon ise azami toplam ağırlığına göre kanunda yer alan yönergelere göre hesaplanır.



Otomobillerde 2018 model ve üzeri araçların KDV ve MTV vergileri hariç taşıt fiyatına bakılıyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında ödenmesi gereken MTV'nin araçlara göre dağılımı



OTOMOBİLLER



1300 CC ve altındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL



1301-1600 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL



1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL



2001-2500 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL



MOTOSİKLETLER



100-250 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL



251-650 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL



4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL



651-1200 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL



OTOBÜS



25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 585 TL



46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 1.306 TL