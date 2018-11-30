MTV zammı fiyat tablosu hesaplama işlemi 2019 Yeni MTV ücretleri zam oranları borç sorgulama ve ödemeleri

MTV zammı fiyat tablosu hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2019 Yeni MTV ücretleri zam oranları borç sorgulama ve ödemeleri ile ilgili ayrınıtlar belli oldu mu? 2019 MTV araç vergisi ne kadar kaç TL oldu? 2019 MTV ücretleri ne kadar olacak? Zamlı 2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ve pasaport ücretleri belli oldu mu? 2019 Ocak zammı ile birlikte hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV araç vergi borç hesaplama ve sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2019 MTV ilk ve ikinci taksit ödemeleri ne zaman? sorularına yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Mtv Hesaplama 2019, motorlu taşıtlar vergisi hesaplama 2019, araç vergi hesaplama 2019 gibi öğrenmek istediğiniz tüm detaylara ilişkin ayrıntıları bu haberimizde derledik. Gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, ve motorlu taşıt vergisi (MTV) yüzde 23.73 artırılacak. Buna göre 1-3 yaş arası 0-1300 cc'lik bir otomobilin vergisi 743 TL'den 919 TL'ye çıktı. 10 yıllık bir pasaport sahibi olmak isteyen kişi defter bedeli dahil 940 TL'den fazla para ödeyecek. MTV ücretleri ve pasaport harçlarında 2019 detaylarına ilişkin tüm merak edilenler star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları yüzde 23.73 artacak



Bazı vergi, harç ve cezaların artırılmasında kullanılacak olan yeniden değerleme oranı 2018 için yüzde 23.73 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Buna göre, gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisi yüzde 23.73 artırılacak.

Yeni yıl ile birlikte vergilere yapılan zamlardan otomotiv sektörü de payına düşeni aldı. MTV 2019 yılında yüzde 23.73’lük artış gösterecek.

2018 yılında yaşanan döviz kuru artışları ve ekonomik sorunlar otomotiv sektörünü direkt olarak etkiledi ve pazardaki daralma 9. ayda yüzde 70’lere ulaşmıştı. Kasım ve Aralık aylarında geçerli olan ÖTV ve KDV indirimi, halktan tam da bunu bekliyorduk seslerinin yükselmesini sağlasa da yeni yıl da artacak olan vergi oranı kafaları şimdiden karıştırmaya yetiyor bile.



İşte 2019 yılında vatandaştan alınacak olan MTV’nin değişimini özetleyen kısa bir tablo:

2019 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi



Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:



Amaç ve kapsam



MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2019 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesidir.



Dayanak



MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Vergileme ölçü ve hadleri



MADDE 3 – (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;



İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,



Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranına göre yeni pasaport harçlarında rakamlar şöyle olacak:

2019 MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.



İşte 2019 yılında vatandaştan alınacak olan MTV vergisi değişikleri



1-3 yaş arası 0-1300 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 TL, %23.73’lük zam 176,31 TL toplam da 919.31 TL



1-3 yaş arası 1301-1600 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 1294 TL, %23.73’lük zam 307,06 TL toplam da 1601,06 TL



1-3 yaş arası 1601-1800 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 TL, %23.73’lük zam 541,99 TL toplam da 2825,99 TL



1-3 yaş arası 1801-2000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL, %23.73’lük zam 853,8 TL toplam da 4451,80 TL



1-3 yaş arası 2001-2500 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 5396 TL, %23.73’lük zam 1280,47 TL toplam da 6676,47 TL



1-3 yaş arası 2501-3000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 7524 TL,%23.73’lük zam 1785,44 TL toplam da 9309,44 TL

2019 MTV HESAPLAMASI YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ



1-3 yaş arası 3001-3500 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 11458 TL, %23.73’lük zam 2718,98 TL toplam da 14176,98 TL



1-3 yaş arası 3501-4000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 18014 TL, %23.73’lük zam 4274,72 TL toplam da 22288,72 TL



1-3 yaş arası 4001-25000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01-01-2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 29483 TL, %23.73’lük zam 6996,31 TL toplam da 36479,31 TL





GEÇTİĞİMİZ YIL HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENDİ?



Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.



MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.



MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;



1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;



2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.



MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.



DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir.



Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 40 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.