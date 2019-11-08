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Mudo Concept'te alışveriş festivali başlıyor!

Mudo Concept’te sadece 3 güne özel indirimlerle dolu alışveriş festivali başlıyor. Mobilya harici tüm Mudo Concept ürünlerinde geçerli tüm indirimlere ek %20 indirim şimdi mağazalarımızda ve Mudo'nun internet sitesinde sizi bekliyor.

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Dekorasyonunuzda fark yaratacak dekoratif ve ev tekstili ürünlerinden en keyifli yemeklerinize eşlik edecek sofra detaylarına, birbirinden seçkin aydınlatmalardan en modern banyo tamamlayıcılarına ev ve yaşama dair ihtiyacınız olan her şey şimdi 11.11’e özel kaçırılmayacak fiyatlar ile Mudo Concept’te. Merakla beklenen bu özel kampanya evini yenileyecek ya da evinde küçük dokunuşlarla bambaşka bir atmosfer yaratacak dekorasyon severler ile 9 Kasım’da buluşuyor. Özel indirimler 11 Kasım’a kadar geçerli olacak.
 

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