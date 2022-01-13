13 Ocak 2022 Perşembe 13:35 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:37

Öylesine zorlu ve büyük bir iş yapıldı ki dünyaca ünlü belgesel National Geographic adım adım izledi, belgeselini yaptı. Ve o belgesel "Mega Taşınma" 16 Ocak'ta tüm dünyada yayınlanacak.

Türkiye'deki büyük kalkınma hamlelerine karşı çıkanlar İstanbul Havalimanı için de aynı tavrı ortaya koymuştu... Üçüncü köprüye, Kuzey Anadolu Otoyolu'na, Yeni Havalimanı'na yönelik karalama kampanyaları yapıldı.

İLKER AYCI O GÜNLERİ ANLATTI

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde de büyük aksaklıklar bekleyenler vardı... Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Mega Taşınma" belgeselinin galasında o günleri anlattı, nasıl zorlu bir mücadele döneminden geçildiğini hatırlattı: Havalimanıyla ilgili eleştiriler durmak bilmiyordu. Daha THY oraya taşınmadan, daha THY oraya gitmeden, daha orayı biz hiç kullanmadan 'Yok efendim pistler şöyleymiş, yok rüzgarlar böyleymiş, yok oraya inip kalkılamazmış. Yok orada operasyon yapılamazmış. Yok efendim, çok zor bir yermiş. Yok, havalimanının yapılış şekli şöyleymiş, böyleymiş, ölçek hatası varmış. O hatası varmış, bu hatası varmış.' Dünyada herkes bu konuda eksper kesilmiş, havalimanımızı yerden yere vurmaya başlamıştı. Hatta havalimanını yapan müteahhitlerimize, operasyonu orada gerçekleştiren, 41 ayda rekor bir sürede bir inşaat rekoru kırılarak bir mühendislik harikası ortaya çıkartılmışken bir türlü tadını çıkaramamıştı Türkiye ve bunu başaran insanlar. Bunu tasarlayan zeka, bu tasarlayan devlet aklı ve vizyonu da bundan hak ettiği övgüyü alamamıştı.

"SORUN ÇIKSIN" DİYE BEKLEDİLER

Oysa mega taşınmada büyük sorunlar bekleyenler, İstanbul Havalimanı'nda sorunlar çıkması için pusuya yatanlar yanıldı.

MEGA TAŞINMA VİZYON İŞİYDİ

Zira ortada büyük bir vizyon, geleceğe dair öngörülerle yapılmış ince planlama ve dersine çok sıkı çalışmış bir ekip vardı. O yüzden mega taşınma tereyağından kıl çekilir gibi yapıldı. Zira ekip iki yıl boyunca bu büyük göç için hazırlık yapmıştı. Hong Kong, Doha ve ABD'deki taşınma örnekleri en ince ayrıntısına kadar incelendi, planlamalar yapıldı.

"Mega Taşınma" belgeselinin galasında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bu büyük vizyonu bize veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu havalimanını inşa eden Ulaştırma Bakanlığımızdan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara, burayı inşa eden vizyonu hayata geçiren, oradaki o operasyonu bugün bize sağlayan iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük göç planlanandan dahi daha hızlı yapıldı. Sadece 33 saat sürdü ve kazasız belasız, yüksek başarıyla gerçekleştirildi. Öyle ki bu tür büyük işleri çeken belgesel ekibi dahi şaşkındı.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları tarihindeki büyük başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

MUHALEFET KAFASI YİNE YANILDI

Bugün geldiğimiz noktada, "İstanbul Havalimanı'na gerek yok" diyenler, "pisti eğimli, rüzgarlı uçuş yapılamaz" diyenler, "bu kadar büyük işler yapmaya gerek yok" diyenler yanıldı, Türkiye kazandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "2019'da açılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'da 2021 yılını lider havalimanı olarak, en yoğun havalimanı olarak kapattı." ifadeleriyle gerçekleri gözler önüne serdi.

TÜRKİYE ÜRETİM VE LOJİSTİK ÜSSÜ

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedeflere adım adım yürümeye devam ediyor. Türkiye üretim ve lojistik üssü oluyor. Bu hedeflere ulaşma yolunda İstanbul Havalimanı ve THY'nin ne kadar önemli olduğu salgın döneminde bir kez daha görüldü.

THY SALGINDA DA SARSILMADI

THY ailesinin mega taşınmada gösterdiği o büyük dayanışma salgında da kendisini gösterdi. Herkes fedakarlık yaptı. Havacılık tarihinin en büyük krizi olan salgın döneminde İtalyan, Alman, Fransız şirketleri krize girip, batarken, THY dimdik ayakta kaldı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "THY, kargosuyla yolcusuyla Avrupa'da en çok uçuş yapan, Avrupa'da en çok yolcu taşıyabilen, Avrupa'da en fazla havada kalan şirket." dedi.

Türkiye'nin bu vizyonunu taşlayanlar geçmişte de oldu, gelecekte de olacak elbet. Mega taşınma gibi, İstanbul Havalimanı, üçüncü köprü, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi yapılan büyük işleri taşlayanlarsa oturup ancak belgeselini izleyebilecek.

"Mega Taşınma" belgeseli 16 Ocak'ta tüm Dünya'da ekranda olacak.