Muhtaç yaşlıya 601 lira

Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce 3 ayda bir yatırılan bu maaş, 2018 Eylül itibarıyla aylık ödenmeye başlanmıştı.

Aylık ödenen tutar da, 31 Aralık’a kadar 543 liraydı. 65 yaş aylığı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı.

2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Ocak itibarıyla 0.11794’ten 0.13056’ya çıktı. Yani yüzde 10.73 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla, yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 lira olacak.

(Güneş)