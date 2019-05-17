Muhtaç yaşlıya 7 destek

Düşük taksitli konut imkanı

TOKİ’nin yaptığı konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılıyor. Ayrıca emekli maaşı ve geliri aylık net 1.200 lirayı geçmeyenler, TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Şu anda mevcut durumda yaklaşık 30 ilde alt gelir grubu için daire satışı bulunuyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.

Bedava sağlık hizmeti

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkes bu hizmetten yararlanabiliyor. Bunun için bir devlet kurumuna başvurmak da gerekmiyor. Sadece “444 3 833” numaralı telefonu aramak yeterli.

Ücretsiz bakımevi fırsatı

Bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesiyle çocuklarının bakmadığı ‘yoksul’ yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılması sağlanıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir geliri olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

601 lira 65 yaş aylığı

Maddi durumu iyi olmayan yaşlıya ayda bir 601 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniliyor. Yaşlılık aylığı için ilçede kaymakamlığındaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir.

Akrabaya 1.305 TL

Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1305 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü'ne yapılıyor.

Ulaşım kolaylığı

65 yaş ve üzeri olanlar şehiriçi demiryolu, denizyolu ve otobüslerle toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor. Demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanma hakkına sahip.

Kapıda maaş ödemesi

Yaşlı ve emeklilere, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.

(Güneş)