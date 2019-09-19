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Muhtaç yaşlıya her ay 601 TL destek

65 yaş üzerindekilere her ay 601 lira maaş ödeyen devlet, bakıma muhtaç olan yaşlının bakıcısına da 1.305 lira yardımda bulunuyor.

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Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet ‘65 yaş aylığı (2.022 aylığı) adı altında maaş bağlıyor. Mevcut durumda 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. 601 lira olan 65 yaş aylığını alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. 
 
ŞARTLAR NELER? 
 
Şartlardan ilki, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK’dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. 
 
DAHA ÇOK KİŞİYE HAK 
 
65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı 607 lira. Yani 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kendisiyle varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa maaş bağlatıp her ay 601 lira ödeme alabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. Başvuru bir ay içinde sonuçlandırılıyor. 
 
BAŞVURU NEREYE? 
 
Muhtaç yaşlının bakımını üstlenen akrabalarına ise evde bakım maaşı ödeniyor. Bakım parası 1.305 lira. Bu maaş için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘ilçe müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor. Bakım maaşında kişi başına gelir şartı 1.219 lira. 
 
(Güneş)

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