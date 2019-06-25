Müjde üstüne müjde... İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşecek

Seçim süreci tamamlandı, gözler Hükümet’in bir bir hayata geçireceği projelere çevrildi. Bu kapsamda 2020’de açılması hedeflenen ve Ankara-Sivas arasında seyahat süresini 12 saatten 2 saate düşürecek YHT hattının bu yıl test sürüşlerine başlanacak. 2021’de açılması planlanan Ankara-İzmir YHT hattında da yapım çalışmaları devam ederken, projede ilk etapta Ankara-Afyonkarahisar-Uşak arasında bu yıl ray serimine başlanacak. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek.

TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bir grup gazeteciye projeler hakkında bilgi verdi. Büyük yatırımların en başında yüksek hızlı ve hızlı tren projeleri geldiğini belirten Turhan, şunları söyledi: “Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir- İstanbul arasında ülkemiz nüfusunun yüzde 40’ına yüksek hızlı demiryolu hizmetini götürdük. Hatların ulaştığı şehirlerde de turizmde önemli canlanma yaşandı." Bakan Turhan, şöyle devam etti:

HIZLI DEMİRYOLU TAM GAZ

"İşletmeye açılan bin 213 kilometrelik yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir hatlarının inşası sürüyor. Ayrıca, Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Sivas-Erzincan arasında başlatılan hızlı demiryolu çalışmaları devam ediyor. Ankara-Sivas YHT hattında yapım çalışmaları sürüyor. Projenin Yerköy-Sivas arasında ray serimi devam ederken, Ankara-Sivas arasında seyahat süresini 12 saatten 2 saate düşürecek hattın bu yıl test sürüşlerine başlamayı hedefliyoruz."

ANKARA-İZMİR YHT İLE İSTANBUL- İZMİR OTOYOLLA 3.5 SAATE DÜŞECEK

“Turistik açıdan da büyük öneme sahip olacak İzmir’i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’ı Ankara’ya kapı komşusu yapmak için başlatılan Ankara (Polatlı)-İzmir YHT hattında yapım çalışmaları devam ediyor” diyen Turhan, şunları söyledi: “Projede ilk etapta Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar-Uşak arasında bu yıl ray serimine başlamayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki 824 kilometre mesafe 624 kilometreye, seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek.” İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde de son aşamaya geldiklerini kaydeden Turhan, “Toplam 448 kilometrelik yolun tamamını ağustos ayı içinde açmayı hedefliyoruz. Böylece İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate kadar düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

EDİRNE’DEN URFA’YA KESİNTİSİZ YOL

Turhan, “330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu’yla Ankara’yı; Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi’ne bağlıyoruz. Bu yol, 2021’de tamamlandığında Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz otoyol bağlantısı tamamlanacak" dedi.

ÇANAKKALE YÜKSELECEK

1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yer aldığı 101 kilometrelik Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Bağlantısı’na devam ettiklerini belirten Turhan, “Köprünün kesonlarını denize indirdik. Yakın zamanda artık ayaklarının yükseldiğini görebileceğiz” diye konuştu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 2020’DE BİTİYOR

Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ikinci havalimanının da Rize ve Artvin arasında yapıldığını anımsatan Bakan Turhan, “Rize-Artvin Havalimanı’nın yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. Hatta yine Rize-Artvin Havalimanı’nı sözleşme tarihinden önce 2020 yılında hizmete vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, ayrıca şunları söyledi: "479 kilometrelik Akdeniz Sahil Yolu’nda projede tünel ve köprülerle 40 kilometre kısalma sağlayarak yolu 439 kilometreye düşürüyoruz ve 394 kilometresini tamamlamış bulunuyoruz. Bu proje de 2020 yılında bitecek.”

(Akşam)