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Ekonomi

Müjdeler peş peşe geldi: Genç çiftler ile ilk evini alacaklara öncelikler geliyor

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, peş peşe müjdeler verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, nüfus politikalarına ilişkin, 'Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.' dedi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
Müjdeler peş peşe geldi: Genç çiftler ile ilk evini alacaklara öncelikler geliyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'ndan açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* (Nüfus Politikaları) Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek.

* Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

* Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

* Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

* Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

  • Nüfus Politikaları
  • Sağlıklı Nüfus
  • Stratejik Planlama

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