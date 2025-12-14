İSTANBUL 12°C / 6°C
14 Aralık 2025 Pazar
  • Müjdeyi Bakan Göktaş verdi: Bakanlığımıza 3 bin kişilik yeni personel alımı yapacağız
Ekonomi

Müjdeyi Bakan Göktaş verdi: Bakanlığımıza 3 bin kişilik yeni personel alımı yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi.

14 Aralık 2025 Pazar 10:56
Müjdeyi Bakan Göktaş verdi: Bakanlığımıza 3 bin kişilik yeni personel alımı yapacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." yanıtını verdi.

