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Ekonomi

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti: Yüzlerce kişi işe alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 600 işçi alımının 300'ünün ağustos ayında yapılacağını duyurdu.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti: Yüzlerce kişi işe alınacak
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KARDEMİR, Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.

Ağustos ayı itibariyle elektrik, makina ve genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, "İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz itibarıyla İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü'ne yapılacak. Adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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