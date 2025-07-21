Devlet memurlarının beklediği "yarım zamanlı çalışma hakkına" ilişkin düzenleme yapıldı. 17 Temmuz Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında düzenlemenin yapılacağı müjdesini verdi. 18 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de ise 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik' yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak düzenlemenin amacını "ebeveynlerin çocuklarının gelişimine zaman ayırma ve aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlama" olarak ifade etti.

1- Yarım zamanlı çalışma nedir?

Doğum veya evlat edinme sonrası, memurların normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenen çalışma şeklidir.

2- Yarım zamanlı çalışma hangi dönemi kapsar?

Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemdir. Eşi doğum yapan memurun yarım zamanlı çalışma dönemi ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemdir.

3- Yararlanma şartları neler?

Çocuğunun sağ olması, Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olmak, Kadro ünvanının yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanları arasında olmaması, Talepte bulunmak.

4. Yarım zamanlı çalışma süresi ne kadar olacak?

Yarım zamanlı çalışma memurun haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Haftada 40 saat çalışan bir memur için yarım zamanlı çalışma süresi 20 saattir.

5- Yarım zamanlı çalışma gün ve saatleri nasıl olacak?

Haftalık çalışma günü 3 günden az olmayacak. Günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışılamayacak. Günlük çalışma saatleri günlere göre farklı olarak belirlenebileceği gibi günlük çalışma süresi eşit olarak da belirlenebilecektir.

6- Yarım zamanlı çalışmadan kimler ve ne zaman yararlanacak?

Yarım zamanlı çalışma hakkını hem kadın hem de erkek memurlar kullanabilecek. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, talepleri üzerine her iki eş de faydalanabilecek. Doğum yapan kadın memurlar, analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar da babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek.

7- Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlar kimler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında, şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar bu haktan yararlanamayacak.

Ayrıca yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlar, kamu hizmet sunumunu zafiyete uğratmayacak ve aksatmayacak şekilde, hizmet sınıfı ve kadro ünvanı bazında kurumlarınca değerlendirilecek ve teklif haline getirilerek Cumhurbaşkanlığının onayına sunulacak.

8- Yarım zamanlı çalışmada mali ve sosyal haklar

Memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

9- Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi nasıl olacak?

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak.

10- Memuriyetten önce gerçekleşen doğumlarda bu haktan yararlanılır mı?

Doğumun veya evlat edinmenin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde yarım zamanlı çalışma dönemi içinde talebi üzerine bu haktan yararlanabilir.