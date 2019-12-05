Münhasır bölgede önce ruhsat sonra sondaj

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilanı yolunda Libya ile attığı imza, petrol ve gaz aramalarının da yolunu açıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi oyunun dışında tutma çalışmalarının engellendiğini söyledi.

ÖNCE ONAY GEREKİYOR

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında 81 ilden gelen madencilerle bakanlıkta bir araya gelen Dönmez sorular üzerine uluslararası deniz hukukuna göre anlaşmanın doğruluğuna dikkati çekerek “Anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, petrol ve doğal gaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarına başlayacaklar” diye konuştu. Söz konusu çalışmaların başlaması için öncelikle her iki ülkenin parlamentolarında anlaşmanın onaylanması gerektiğini vurgulayan Dönmez, “O süreç tamamlandıktan sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uzun zamandır sondaj ve sismik gemileriyle çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Dönmez, şu anda gerçekleştirilen 5’inci sondajın adanın biraz daha güneyinde yapıldığını ifade etti.

MADENCİLERE MÜJDE

Somalı madencilerin kıdem tazminatları konusunda müjdeli haberleri kendileriyle paylaştıklarını da belirten Dönmez “Eynez Ocağı’nda hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini yılın ilk çeyreğinde yapacağız inşallah. Işıklar ve Atabacası Ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Maden kazaları iki yılda % 58 azaldı

Dönmez, işçilerin güvenliğine yönelik alınan tedbirlerle maden kazalarının son 2 yılda yüzde 58 azaldığını belirtti. Dönmez, madenleri renk gruplarına göre az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdıklarına işaret ederek, “Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az 2 ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az 4 kez denetliyoruz” dedi.

13 termik santralin 3’ünde sorun yok