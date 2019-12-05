Münhasır bölgede önce ruhsat sonra sondaj
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Libya’nın imzaladığı anlaşmanın parlamento onaylarından sonra devreye gireceğini belirterek “Burada ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, petrol ve doğal gaz aramasına başlayacak” dedi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilanı yolunda Libya ile attığı imza, petrol ve gaz aramalarının da yolunu açıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi oyunun dışında tutma çalışmalarının engellendiğini söyledi.
ÖNCE ONAY GEREKİYOR
4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında 81 ilden gelen madencilerle bakanlıkta bir araya gelen Dönmez sorular üzerine uluslararası deniz hukukuna göre anlaşmanın doğruluğuna dikkati çekerek “Anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız, petrol ve doğal gaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarına başlayacaklar” diye konuştu. Söz konusu çalışmaların başlaması için öncelikle her iki ülkenin parlamentolarında anlaşmanın onaylanması gerektiğini vurgulayan Dönmez, “O süreç tamamlandıktan sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uzun zamandır sondaj ve sismik gemileriyle çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Dönmez, şu anda gerçekleştirilen 5’inci sondajın adanın biraz daha güneyinde yapıldığını ifade etti.
MADENCİLERE MÜJDE
Somalı madencilerin kıdem tazminatları konusunda müjdeli haberleri kendileriyle paylaştıklarını da belirten Dönmez “Eynez Ocağı’nda hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini yılın ilk çeyreğinde yapacağız inşallah. Işıklar ve Atabacası Ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz” dedi.
Maden kazaları iki yılda % 58 azaldı
Dönmez, işçilerin güvenliğine yönelik alınan tedbirlerle maden kazalarının son 2 yılda yüzde 58 azaldığını belirtti. Dönmez, madenleri renk gruplarına göre az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdıklarına işaret ederek, “Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az 2 ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az 4 kez denetliyoruz” dedi.
13 termik santralin 3’ünde sorun yok
Bakan Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın veto ettiği termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesine ilişkin ise “Bu kapsamda 13 santral var, bunlardan 3’ünde sorun yok. Diğerlerinin de hepsi aynı seviyede değil. Bir kısmı yatırımlarına başladı ve dönüşümlerini yapıyorlar. Dolayısıyla hepsini aynı şekilde değerlendirmek doğru olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.
YIL SONU NETLEŞECEK
Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tesis sahipleriyle de görüştüklerini ve eksikliklerin çevre uyumu açısından tamamlanmasını arzu ettiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti: “İşin enerji arz güvenliği boyutu da var. Özellikle doğal gaz santrallerimizin potansiyel kapasitesi yüksek. Bu süreci enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı yaşamadan yürütmüş olacağız. Yıl sonuna kadar hangi santraller hazır netleşmiş olacak. Bacası olmayan ya da çalışamaz durumda olanlar yıl başı itibarıyla işletilemez hale gelecek.”
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