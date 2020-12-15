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Ekonomi

Murat Aksel, Alman devi Volkswagen'in yönetim kuruluna seçilen ilk Türk oldu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW'den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel'i yönetim kuruluna atadı. Murat Aksel, 1 Ocak 2021'den itibaren binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.

AA15 Aralık 2020 Salı 14:57 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 14:57
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Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021'den itibaren Murat Aksel’in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği duyuruldu.

Bu kararla, Aksel, Volkswagen’ın yönetim kuruluna seçilen ilk Türk kökenli yönetici oldu.

1972 doğumlu Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

İş hayatına 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde satın alma bölümünde başlayan Aksel, 2001’de sorumlu yönetici olarak General Motor ve Fiat’a geçti.

2008’de General Motor’un elektrikli araçlar ve araçların güç aktarım mekanizmasından sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti.

Bir yıl sonra ise Alman lüks otomobil üreticisi BMW’ye tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak transfer oldu.

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