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  • Murat Muratoğlu'nun Togg hazımsızlığına AK Parti'den sert tepki: Milletimizin cevabı yakın
Ekonomi

Murat Muratoğlu'nun Togg hazımsızlığına AK Parti'den sert tepki: Milletimizin cevabı yakın

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Togg'u hedef alan muhalif yazar Murat Muratoğlu'na, 'Milletimizin bu çarpık zihniyete ve sözlere cevabı yakın.' sözleriyle tepki gösterdi.

24 Şubat 2024 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
Murat Muratoğlu'nun Togg hazımsızlığına AK Parti'den sert tepki: Milletimizin cevabı yakın
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Muhalif yandaşlarının yerli ve milli yatırım hazımsızlığı sürüyor. İlk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağımız KAAN'ın başarısını hazmedemeyenler milli gururumuz Togg'u yine hedef tahtasına koydu.

Bin 625 adetle geçen ay pazarın ilk sıralarında yer alan Togg için Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, SÖZCÜ TV'de katıldığı programda, "TOGG kadar gereksiz bir yatırım olamaz. Hiçbir zaman kâr edemez" sözleriyle bir kez daha karalamaya yeltendi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Muratoğlu'a sosyal medya X üzerinden cevap verdi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Önce 'Togg İtalya'da üretiliyor' yalanı, şimdi de 'gereksiz yatırım' karalaması! Yollarda Türkiye'nin şanını süren bu güzel eserin önüne hâlâ takoz olmaya, KAAN'ı perdelemeye çalışmak... Çok şükür Milletimizin bu çarpık zihniyete ve sözlere cevabı yakın. 31 Mart" paylaşımında bulundu.

Fondaş medyanın Togg hazımsızlığı sürüyor! Skandal sözlerle pazarın liderini hedef aldı

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