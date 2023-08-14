Murat Yıldırım: Toptan LPG ticaretinde ilk 3'e girdik

Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Dolugaz'ın kurucusu Murat Yıldırım, toptan LPG ticaretinde firmasının Türkiye'deki en büyük üç şirket arasına adını yazdırdığını söyledi. Dolugaz olarak Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen petrol şirketleriyle stratejik iş birlikleri yaptıklarını dile getiren iş insanı, "Sektörde 20 yıla yakın tecrübemiz ve uluslararası standartlardaki çalışma normlarımızla, ülkemizin ve bölgemizin lider enerji servis şirketi olduk. Yıllık 500 bin ton LPG ticaret hacmine ve devamlı yenilenen filomuzla 500 bin ton taşıma kapasitesine sahibiz" dedi.

BAŞARININ FORMÜLÜ FARKLILIK VE İHTİYAÇLARI DOĞRU ANALİZ

İş dünyasında başarılı olmanın yollarına değinen Murat Yıldırım, "Başarının; öncelikle hizmet ettiğiniz sektörde farklılaşma, sonrasında ise iş birliği yaptığınız firmaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek proaktif bir yaklaşımla bunlara hızlı cevap vermekten geçtiğine inanıyorum. Biz bu vizyon ışığındaki çalışmalarımızla toptan LPG ticaretinde ilk üç şirket arasında konumlanmış durumdayız" diye konuştu.

FORTUNE LİSTESİNDE 190 BASAMAK YÜKSELDİK

Sektörde elde ettikleri başarı neticesinde Fortune Dergisi tarafından hazırlanan, iş dünyasının önemli temsilcilerinin ve marka liderlerinin yer aldığı listede de büyük bir sıçrama elde ettiklerine değinen Murat Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki en yüksek ciroya sahip kurumların listelendiği Fortune 500 listesinde, geçen yıla göre 190 basamak yükselerek 291'inci sıraya yerleştik. Hedefimiz, yapacağımız yatırımlarla bu listede çok daha üst sıralarda yer almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."