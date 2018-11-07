MÜSİAD Afrika ağını genişletiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Yılsonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi ile yola çıkan MÜSİAD, Tanzanya’daki temsilcilik açılışını gerçekleştirdi. Bu açılış ile MÜSİAD 81 ülkede 211 nokta temsil noktasına ulaştı.

Tanzanya Afrika’da Bir Cazibe Merkezi Haline Gelecek

Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD’ın Afrika’ya yönelik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanzanya’nın Türkiye’nin Afrika ile olan ticari ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Uyar, Tanzanya’nın Afrika’nın en güvenilir ve istikrarlı ülkelerinden biri olduğunu, 60 milyona yaklaşan nüfusu ve yatırım olanakları ile iş insanları için cazibe merkezi olduğunu ifade etti. Uyar, Tanzanya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın benimsediği Afrika politikası kapsamında, ekonomisiyle, nüfusuyla, stratejik konumuyla ve sahip olduğu yatırım olanakları ile ülkemiz için Afrika’da çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ticaret İlişkileri Umut Verici

MÜSİAD Tanzanya Temsilciliği’nin iki ülke iş insanları için çok büyük bir önem taşıdığını kaydeden Uyar, 2017 yılında Türkiye-Tanzanya ticaret hacminin 165 milyon dolara ulaştığını ve Türkiye’nin 67 milyon dolar ticaret fazlası verdiğini vurguladı. İki ülkenin ticaret hacminin yükseliş gösterdiğine de değinen Uyar, hali hazırda beklenen seviyenin altında olduğunu ancak yapılan çalışmaların umut verici olduğunu söyledi.

2018 Afrika Yılı Vurgusu

Afrika’nın artan nüfusuyla gelecekte günümüzden çok daha önemli bir pazar haline geleceğine dikkat çeken Uyar, “Afrika Kıtası’nda bulunan 54 ülkede, toplam 1,3 milyar insan yaşıyor. Yani, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17’si, bu kıtada bulunuyor. 2050 yılında kıta nüfusunun 4,4 milyar olacağı ve dünya nüfusunun %37’sinin bu kıtada yasayacağı öngörülüyor. MÜSİAD olarak bizler bu amaçla Afrika’yı önceliğimiz olarak belirledik ve 2018 yılını “Afrika Yılı” ilan ettik. Tanzanya temsilciliği ile Afrika’da 13. noktamıza ulaştık Yıl sonunda, toplam 30 Afrika ülkesinde teşkilatlanmayı hedefliyoruz. 2018’in sonunda tüm dünyada en az 100 ülkede hizmet veriyor olacağız.” diye konuştu.

MÜSİAD Tanzanya, Köprü Vazifesi Görecek

MÜSİAD Tanzanya Temsilcisi olarak göreve başlayan Necmettin Keleş, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için gayret göstereceklerini belirtti. Tanzanya’nın ülkemizdeki iş insanları için fırsat kapısı olduğunu kaydeden Keleş, bölgede çok fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ve iş fırsatları olduğunu söyledi. İlk iş olarak Tanzanya’daki resmi kuruluşlarını, ticaret odalarını ve işadamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğinin belirten Keleş, iki ülke arasındaki gelişen ekonomik ilişkilerin ve artan ticaret hacminin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu söyledi, MÜSİAD Tanzanya Temsilciliği olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.