MÜSİAD geleneksel iftar programı gerçekleştirildi

MÜSİAD'ın her Ramazan ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği Geleneksel İftar Programı T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlendi. Rahmet, bereket ve kardeşlik ayı Ramazan'ın manevi ikliminde gerçekleştirilen programda; MÜSİAD'ın kurucu kadroları, üyeleri, iş dünyası, sivil toplum ve kamu temsilcileri aynı sofrada bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı, birlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı mesajlara sahne oldu.

BAKAN BOLAT: "BU İFTAR, 35 YILLIK BİRLİKTELİĞİN BÜYÜK BULUŞMASIDIR"

Programda konuşan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, MÜSİAD'ın 35 yılı aşkın süredir sürdürdüğü bu geleneksel iftar programının, yılda bir defa iş dünyası, kamu ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan büyük ve anlamlı bir buluşma olduğunu ifade etti.

MÜSİAD'ın kurulduğu günden bu yana yalnızca ekonomik alanda değil; dış politika, toplumsal hayat ve kalkınma başlıklarında da sorumluluk üstlenen, sorunlara çözüm önerileri geliştiren ve Türkiye'den dünyaya yayılan güçlü bir yapı olduğunu vurgulayan Bolat, derneğin önceliğinin her zaman Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu söyledi.

"Önce Türkiye, önce halkımız" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Bolat, Türkiye'nin son 23 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini ifade ederek, bu gelişime en yakından iş dünyasının ve vatandaşların şahitlik ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin dünyadaki görünürlüğünün ve etkisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Bolat, ülkenin yıldızının küresel ölçekte güçlü bir şekilde parladığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin ulaştığı büyüklüğe de değinen Bolat, bugün 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomik hacimden söz edildiğini belirterek, kişi başına düşen milli gelirin son 23 yılda 5,5 kattan fazla arttığını kaydetti. İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Türkiye'nin geçtiğimiz yılı 273,4 milyar dolar mal, 122,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattığını hatırlatan Bolat, 400 milyar dolar ihracat hedefi doğrultusunda iş dünyasıyla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: "MÜSİAD, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME HİKÂYESİNİN SESSİZ AMA GÜÇLÜ TANIĞIDIR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan konuşmasında, MÜSİAD'ın 35 yıla yaklaşan kurumsal geçmişiyle Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal dönüşümüne eşlik eden çok kıymetli bir sivil toplum yapısı olduğunu vurguladı.

Bu süre zarfında Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine ve dünya ile daha fazla entegre olmasına şahitlik ettiklerini ifade eden Erdoğan, aynı dönemde MÜSİAD bünyesindeki iş insanlarının da faaliyet alanlarını genişlettiğini, küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin yaklaşık 300 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten, trilyon dolarlar seviyesine ulaşan bir yapıya kavuştuğunu; kişi başına düşen gelirin ve ihracat kapasitesinin kayda değer biçimde arttığını belirten Erdoğan, bu gelişmelerin arkasında güçlü bir vizyon, istikrarlı bir duruş ve kararlı bir çalışma iradesi bulunduğunu ifade etti.

MÜSİAD'ın bu süreçte yalnızca ekonomik üretimle değil, aynı zamanda ahlaki duruşu, sorumluluk bilinci ve uzun vadeli bakış açısıyla da örnek bir rol üstlendiğini belirten Erdoğan, iş dünyasının ve sivil toplumun küresel ölçekte düşünmesi, rekabet gücünü sürekli geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, MÜSİAD camiasının sahip olduğu birikim ve altyapıyla bu iddiayı taşıyabilecek güçte olduğunu ifade ederek, Ramazan ayının bereketinin bu ortak gayreti daha da artırmasını temenni etti.

BURHAN ÖZDEMİR: "BİRLİK VE KARARLILIK, GELECEĞE YÖN VEREN EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise konuşmasında, MÜSİAD'ın kuruluşundan bugüne taşıdığı medeniyet tasavvuruna ve sorumluluk bilincine dikkat çekti. MÜSİAD'ın yalnızca ekonomik bir yapı olmanın ötesinde; ortak bir zihniyet, değerler bütünü ve istikamet etrafında şekillenen güçlü bir camia olduğunu vurguladı.

Özdemir, Türkiye'nin içinden geçtiği küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinden güçlü liderlik, kararlılık ve zihinsel dayanıklılığın verdiği güç ile ilerlediğini belirterek, MÜSİAD camiasının her dönemde üretim, istihdam ve ihracat odaklı katkılarıyla bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Anadolu'dan küresel pazarlara uzanan başarı hikâyelerinin arkasında sabır, emek ve inanç bulunduğunu dile getiren Özdemir, MÜSİAD'ın tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini ve birlik ruhunun geleceğe dair kararlılığı daha da pekiştirdiğini söyledi.

Program aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.