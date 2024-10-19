MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Arap dünyasının batıya açılan kapısıyız

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Foruma katılan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında kültürel, tarihsel ve inanç birliği olduğunu söyledi.

Müslüman kardeş ülkeler olarak bu birliği ticari hayatta göremediklerini belirten Asmalı, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye ile Arap dünyasındaki ticaret hacmi 90 milyar dolar ile beklenenin çok altında ama hem Türkiye hem Arap dünyası büyük potansiyel taşıyor. Biliyoruz ki Arap dünyası birçok yatırımını gelişmiş ülkelere yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aldığı pay son derece az. 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun ticaret hacminin artırılması, karşılıklı ülke imkanlarının masaya yatırılması ve varsa eksikliklerin giderilmesi noktasında zemin oluşturduğunu düşünüyoruz. İnanıyoruz ki, biz gelişmeleri aktardıkça, yatırım imkanlarını karşılıklı paylaştıkça 90 milyar dolarlık ticari hacim katlanarak büyüyecektir."

Asmalı, Türkiye'nin müthiş bir iş yapma kültürü, esnek üretim kapasitesi ve her alanda yetişmiş insan gücüne sahip olduğunu anlattı.

Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemine değinen Asmalı, "Arap dünyasının batıya açılan kapısıyız. Aynı şekilde batının da doğuya açılan kapısıyız. Ülkemiz tam bir geçiş noktasında. Bütün enerji kaynaklarına yakın bir lokasyonumuz var. Bu avantajlarımızı, Arap dünyasının yeraltı kaynaklarından oluşan zenginlikleriyle birleştirip önemli işbirliklerine imza atabiliriz. Karşılıklı güven elbette var ama bu işbirliklerini uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz. Bu şekilde sağlam zeminler ve ortaklıklar oluşturarak ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyeye getirebiliriz." yorumunu yaptı.

Asmalı, halihazırda görüşmelerin sürdüğünü, dijitalleşme, sanayi, savunma sanayisi ve turizm alanlarında işbirliğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Türk inşaat sektörünün Körfez ülkelerinde yaptığı muhteşem eserlere dikkati çeken Asmalı, bu güç birliğinin üçüncü dünya ülkelerine, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine birlikte taşınabileceğine işaret etti.

- "TİCARET EVRENSEL BİR KAPI VE HER YERİ AÇABİLMELİ"



Asmalı, Körfez ülkeleriyle yapılan kamu-özel sektör projelerinin ön plana çıktığını belirterek, Türkiye'nin son yıllarda hem sağlık hem de ulaştırma alanında başarılı kamu-özel işbirlikleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu işbirliklerinin model olabilecek nitelikte güzel sonuçlar ortaya çıkardığını vurgulayan Asmalı, Körfez ülkelerinin de bu tür işbirliklerine ilgi gösterdiğini ifade etti.

Asmalı, yatırımcıların faaliyet gösterdiği ülkelerde kurallı bir ortam görmek istediklerini, sürprizlerle karşılaşmak istemediklerini belirtti.

Zaman zaman bazı ülkelerle yaşanan siyasi gerginliklerin ve görüş ayrılıklarının ticareti etkilediğine dikkati çeken Asmalı, bu durum sonucunda ticaretin durma noktasına geldiği yerler olduğunu, ancak sorunlara rağmen ticaretin devam ettiği ülkeler bulunduğunu dile getirdi.

Asmalı, ticaretin evrensel bir kapı olduğunu ve her yeri açabilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün size dost olan ülke yarın düşman olabilir, bugün düşman olan ülke yarın dost olabilir. Bunlar şartlara, zeminlere ve olaylara bağlı olarak değişebilir ama ticaretin kuralları evrenseldir. Bu durumun değişmemesi lazım. Ne kadar özel sektörü, müteşebbisleri o ülkenin içine sokarsak, o ülke arasındaki siyasi anlaşmazlıkların çözümüne de o kadar büyük katkı sağlarlar."

Ticaretin değişmediği ülkelerden birinin Mısır olduğunu hatırlatan Asmalı, ilişkilerin siyasi sebeplerden dolayı gergin olduğu dönemde bile ticaretin durmadığını anlattı.

Asmalı, forum programı kapsamında Mısır Maliye Bakanının sunumuna değinerek, "Bakan, özel sektörü daha da güçlendirerek ekonomiyi geliştirmek istediklerini, özel sektörün önündeki engelleri kaldırmak istediklerini söyledi. Bu, bize de yansıyacaktır. İnanıyorum ki Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi ilerleyen dönemlerde katlanarak artacaktır." ifadelerini kullandı.