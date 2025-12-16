İSTANBUL 12°C / 6°C
Ekonomi

MÜSİAD Genel Merkezi'nde 5 bin görüşme gerçekleşti

MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu tarafından düzenlenen “Tedarikçi Günü”, Türkiye'nin önde gelen holdinglerini ve e-ticaret devlerini MÜSİAD üyeleriyle bir araya getirdi. Tedarik zincirinde şeffaf ve sürdürülebilir iş birlikleri hedefiyle düzenelenen etkinlikte, bir günde 5 bine yakın B2B görüşme gerçekleşti.

16 Aralık 2025 Salı 16:14
MÜSİAD Genel Merkezi'nde 5 bin görüşme gerçekleşti
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu, ticari diplomasiyi ve sektörler arası iş birliğini güçlendiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 16 Aralık Salı günü gerçekleştirilen "Tedarikçi Günü" programı, reel sektör temsilcileri ile Türkiye'nin lokomotif firmalarının satın alma heyetlerini aynı masada buluşturdu.

Hızlı, şeffaf ve nitelikli tedarik zinciri hedefiyle, bu süreçlerde doğrudan teması sağlanabilmesi ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen programda, firmalar arası iletişimin güçlendirilmesi, teknik yeterlilik, kalite standartları ve geçmiş performans kriterleri doğrultusunda doğru hizmet alımının sağlanması hedeflendi.

43 BÜYÜKMARKA VE 1000 ZİYARETÇİ KATILDI

MÜSİAD'ın hizmet ve tedarik alanındaki stratejik konumunu pekiştiren organizasyona ilgi yoğun oldu. Aralarında Albayrak Holding, Limak Holding, İhlas Holding, LC Waikiki, Trendyol, Hepsiburada, Fuzul Holding ve Petlas'ın da bulunduğu 43 öncü firmanın satın alma yetkilileri, MÜSİAD üyeleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1000 ziyaretçinin katılım sağladığı etkinlikte, gün boyunca 5 bine yakın B2B görüşme gerçekleştirildi. Program, oluşturduğu yüksek iş hacmi ve kurduğu yeni ticari köprülerle, reel sektörde kalite ve güven esaslı bir tedarik yapısının güçlenmesine önemli bir katkı sundu.

  • müsiad
  • genel merkez
  • görüşme

