MÜSIAD ile UNHCR arasında iş birliği anlaşması İstanbul'da imzalandı

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile UNHCR Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi tarafından İstanbul'da imzalanan İş Birliği Anlaşmasının törenine iş dünyası temsilcileri, uluslararası kuruluş yetkilileri ve davetliler katıldı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre: MÜSİAD kuruluş ilkesi olan "yüksek ahlak – yüksek teknoloji" anlayışı doğrultusunda üretim, istihdam ve kapsayıcı kalkınmayı merkeze alan yaklaşımını küresel insani sorumluluk perspektifiyle tahkim etmektedir. İmzalanan bu anlaşma ile özel sektörün ekonomik dinamizmi, toplumsal dayanışma ve sosyal uyum hedefleriyle daha güçlü bir zeminde buluşmuştur.

UNHCR ile tesis edilen stratejik iş birliği; istihdam, eğitim ve geçim kaynakları alanlarında sürdürülebilir fırsatların geliştirilmesini esas almaktadır. Bu çerçevede mülteci ve ev sahibi toplulukların ekonomik dayanıklılığının artırılması, iş gücü piyasasına katılımlarının desteklenmesi ve sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

MÜSİAD; güçlü üye ağı, sektör kurulları ve iş dünyası ekosistemi aracılığıyla sorumlu özel sektör katılımını yaygınlaştırmayı, iyi uygulama örneklerini çoğaltmayı ve kapsayıcı kalkınma anlayışını sahaya yansıtmayı hedeflemektedir.

Anlaşma kapsamında iş gücü piyasası analizleri ve beceri haritalandırması çalışmalarıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi, arz ve talebin daha etkin şekilde eşleştirilmesi hedeflenmektedir. Kaynak mobilizasyonu çalışmaları aracılığıyla mülteciler ve ev sahibi topluluk için koruma, eğitim ve geçim programlarının desteklenmesi öngörülmekte; Türkiye'nin köklü hayırseverlik geleneği doğrultusunda zekât ve sadaka dâhil olmak üzere İslami sosyal finans araçlarının etkisinin artırılmasına yönelik ortak girişimler geliştirilmesi de iş birliği çerçevesinde yer almaktadır.

Bu anlaşma, özel sektör-uluslararası kuruluş ve sivil toplum iş birliği modelinin güçlendirilmesi açısından önemli bir eşik niteliği taşımaktadır. MÜSİAD, üretim ve ticaret kapasitesini toplumsal dayanışma vizyonuyla bütünleştirerek, insani ihtiyaçlara sürdürülebilir ve ölçülebilir çözümler geliştirilmesine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürmektedir.

İmzalanan iş birliği anlaşmasının, Türkiye'de sosyal uyumun güçlenmesine, kalıcı çözümlere yönelik adımlar atılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkılar sağlaması bekleniyor.