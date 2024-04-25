MÜSİAD INVEST, Türk Cumhuriyetleri arasındaki yatırıma öncülük ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), MÜSİAD INVEST oluşumuyla birlikte yeni dış yatırımlara öncülük ve rehberlik edecek olan yatırım fırsatlarının ikinci büyük toplantısını Türk Cumhuriyetleri temasıyla gerçekleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Şerzad Abdunnazarov, MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ve Gençlik Geleceğimiz Vakfı İcra Direktörü Khayrulla Sattarov'un katılımıyla gerçekleşen program açılış konuşmalarıyla devam etti. 300'den fazla iş adamının katılım sağladığı programda, MÜSİAD INVEST'in yatırım enstrümanları ve sahip olduğu ağ tanıtıldı. Programa katılım sağlayan ülke heyetleri ve MÜSİAD'lı iş insanları arasında B2B görüşmeler yapıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı açılış konuşmasında, MÜSİAD INVEST markasıyla MÜSİAD'ın öncelikli hedeflerinden bahsederek, "MÜSİAD'ın global tecrübesinin bir çıktısı olan INVEST ile Türkiye'deki yatırım ortamını zenginleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

NİTELİKLİ BİR TİCARET AĞI KURULUYOR



MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuşmasında, MÜSİAD INVEST sayesinde nitelikli bir uluslararası ticaret ağının da oluştuğunu belirterek, bu ağ ile Türkiye'nin yatırım iklimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Asmalı konuşmasında şunlara değindi:

"MÜSİAD INVEST sayesinde yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok bölgesinde birçok farklı sektörde ve alanda MÜSİAD'ın engin tecrübesinden faydalanmak mümkün olacak. Ofislerimizde; şirket kuruluşu, vergi ve muhasebe, denetim gibi mali konulardaki danışmanlıkların yanında; şirket birleşmeleri ve devirleri, yeni çıkan kanun ve mevzuatlara dair hukuki konularda danışmanlık gibi çeşitli hizmetlerden de faydalanabileceksiniz. Ayrıca, imalat sanayi, tarım, enerji, gayrimenkul sektörleri ile sağlık ve turizm gibi hizmet sektörüne yönelik sektörel pazar araştırmaları, yatırım danışmanlığı, ÇED, yatırım teşvikleri gibi konularda sektörel danışmanlık hizmetleri de yine burada verilecek. Bunların yanında; sanal ofis, marka ve patent, insan kaynakları, eğitim, gümrük ve lojistik, IT, tanıtım, sigorta, fuarcılık, turizm, çeviri ve tercümanlık gibi kurumsal hizmetleri de MÜSİAD INVEST ile almak mümkün olacak."

Genel Başkan Asmalı, Türk Cumhuriyetler teması altında birleştirdikleri programın da özetine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, küresel ticaret ağının tam ortasında yer aldığı gibi, aynı zamanda birçok ticari rotanın da transit güzergâhında bulunmaktadır. Ülkemizin dış ticaret hacmi, her geçen gün artış gösterirken; özellikle Türk Cumhuriyetleriyle gerçekleştirdiğimiz ticaret, her yıl belirgin şekilde karşılıklı olarak artmaktadır.

Bizler, MÜSİAD'ın kurumsal hafızasından faydalanarak, ticari bağlarımızı güçlendirmek adına Türk Cumhuriyetlerinden iş insanlarının bizimle birlikte yol yürümesini çok önemli buluyoruz. Bu nedenle, yatırım potansiyeli bulunan uluslararası yatırımcıları, MÜSİAD üyeleri ile buluşturmak için MÜSİAD INVEST Uluslararası Yatırım Networking Toplantılarımızı ilerleyen dönemlerde de düzenlemeye ve bu toplantılarımızdan çok olumlu geri dönüşler almaya devam edeceğiz inşallah."

MÜSİAD INVEST GÜVENİLİR BİR ARACI OLMAYI BAŞARDI



MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek yaptığı konuşmasında, MÜSİAD INVEST'in güvenilir bir aracı olmayı başardığını belirterek, ana hedeflerinin Türkiye'nin yatırım iklimine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Konuşmasında Kısakürek:

"Dinamik ve sağlam ekonomisiyle Türkiye, uluslararası doğrudan yatırımlar çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra küresel pazarlara erişim sunmaktadır. Türkiye'nin jeostratejik konumu, üretim kabiliyeti, genç ve dinamik nüfusu ve gelişmiş lojistik altyapısıyla, çok uluslu şirketlerin üretim faaliyetlerinin Ar-Ge merkezleri, tasarım ekipleri, satın alma ofisleri, lojistik üsleri ve bölgesel yönetim merkezleri ile desteklendiği bölgesel bir güç merkezi hâline gelmiştir. Bu doğrultuda MÜSİAD INVEST olarak bizde Türkiye'nin bu iklimine katkı sağlamak için faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD INVEST'in faaliyetlerinden ve çalışma alanlarından bahseden Kısakürek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana ana kadar tüm üye firmalarımızın sınıflandırmasını yaparak yatırımcının talep ettiği sektör ve hacimlere göre dağılımlarını yaptık. MÜSİAD INVEST'in odak noktasını ve stratejik faaliyet planını ortaya koyduk. Bunun için derinlemesine çalıştık. Bu noktada icra kurulumuzu oluşturarak faaliyetlerimize başladık. Amaçlarımız doğrultusunda sürdürülebilir bir yapı kurmak için web sitemizi oluşturduk. Web sitemiz içerisinde yer alan Yatırımcı Olmak İçin ve Yatırım Arayışın İçin Başvur sistemiyle, hızlı eşleştirmeleri sağlamak için çözümler geliştirdik.

Yine amaçlarımız doğrultusunda bölgesel yatırım buluşmalarını gerçekleştirmeye başladık ve ilkini MENA bölgesi çerçevesinde organize ettik. Yatırımcı potansiyelimizin artırılması için, uluslararası iş birlikleri kurduk ve kurmaya da devam ediyoruz. COP'28'e katılarak büyük atılımlar yaptık. IRENA'nın Genel Kurulu'na katılan tek gözlemci STK olduk. Bugün de ikinci bölgesel yatırım buluşmamız olan Türk Cumhuriyetlerinden yatırımcıları ağırlıyoruz. Bu bölgesel buluşmalarımızda ana hedef olarak, az protokol konuşması odaklı iş prensibini benimsiyoruz.

Bu buluşmalar kapsamında sektörlerine göre yatırım arayan ve yatırımcı firmalarımızı buluşturmayı hedefliyoruz."

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ETKİN ROL OYNAMAYI SÜRDÜRÜYOR



T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ise yaptığı konuşmasında Türk Devletler Teşkilatı'nın kuruluşundan ve sürecinden bilgiler verdi. Karakaya yaptığı konuşmasında:

"Türkiye ortak dili konuşan kökeni aynı olan dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini daima önemsemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin affettiği bu önemi daima hassasiyetle temsil etmiştir. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da girişimleriyle 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile merkez İstanbul'da olmak üzere Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi kurulmuştur. Bu gelişim bildiğiniz üzere akabinde Türk Devletleri Teşkilatına evrilmiştir. Kısa süre içerisinde teşkilat kurumsallaşmasını tamamlamış ve bünyesinde oluşturulan komisyonlar aktif olarak çalışır hâle gelmiştir. Bu çalışmaların sonucu olarak her yıl Türk dünyasının farklı ülkelerinde farklı temalarla zirveler düzenlenmiştir. Sosyal ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik bağları da güçlendirilmesi, üye ülkeler arasındaki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş birlikleri artırılması hususu da ayrı bir madde olarak ele alınmıştır ve etkin rol oynamayı sürdürmüştür. Bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak önümüzdeki aylarda Türk Dünyası İş ve Yatırım Forumu'nun planlandığını ve hazırlık çalışmaları yapıldığını müjdesini de buradan paylaşmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

MÜSİAD INVEST İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI BÜYÜTÜYOR



MÜSİAD INVEST Uluslararası Yatırım ve Networking Toplantısı kapsamında Fonangels.com ile MÜSİAD INVEST arasında iş birliği protokolü imzalandı. MÜSİAD INVEST'in faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olan iş birliğinde fonangels.com şirketiyle ortak çalışmalar gerçekleştirilecek. Protokolün imza töreninde konuşan MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, MÜSİAD INVEST'in iş birliği alanlarının büyümesinden duydukları sevinci dile getirdi.

Özbekistan'dan kalabalık bir heyetin katıldığı programda açılış konuşmalarından sonra B2B görüşmeler gerçekleştirildi. 300'den fazla iş insanının katılım sağladığı B2B görüşmelerde Türkiye'deki girişimcilik ve yatırım imkânı olan firmalara yatırım yapma ve iş birliği fırsatları geliştirilmesi ön görülüyor.