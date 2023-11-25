MÜSİAD İsrail boykotunun kapsamını genişletti: Dijital bağımsızlık mücadelesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) yapılan açıklamada, Filistin'in yanında yer alan ülkelerin başını çeken Türkiye'de ürün ve marka boykotlarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Her sektör kendi alanındaki İsrailli ve İsrail yanlısı markaları boykot ederken, bilişim sektörünün de bu boykotu ilk günden beri dillendirdiği belirtiliyor. Özellikle İsrail'e desteğini ilk günden web sitesi üzerinden duyuran dünyanın en büyük teknoloji şirketleri hem bilişim sektöründe hem de bilişim sektöründen hizmet alan şirketlerden ciddi derecede tepki görüyor." denildi.

Bu tepkilerin "yerli yazılıma dönüş" ve "dijital bağımsızlık" kavramlarını da beraberinde getirdiği kaydedilen açıklamada, MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulunun, bu boykotların dönemsel kalmayıp Türkiye'nin dijital bağımsızlığını ilanihaye oluşturabilmesi için Türkiye'deki tüm paydaşları bir araya getirerek "Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye" başlığıyla çalıştay düzenlemeye hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, bu çalıştayın dijital dönüşüm sürecindeki önemli adımları tartışmak ve Türkiye'nin teknolojik geleceğine şekil vermek amacıyla düzenleneceğini belirterek, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların ve siber güvenlik ürünlerinin üretimini arttırarak teknolojideki dışa bağımlılığımızı azaltmak adına düzenleyeceğimiz çalıştaya sektörün tüm paydaşlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, çalıştayın sonuçları ve süreç içinde uygulamaya geçilip geçilmediğinin takibini de yapacak olan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulunun, gelişmeleri sık sık kamuoyuyla paylaşacağı vurgulandı.