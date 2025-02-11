MÜSİAD Sektör Kurulu Raporları yayımlandı: Türkiye'deki en etkin 17 sektöre dair önemli analizler paylaşıldı

MÜSİAD, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı 2025 yılı Sektör Kurulları Raporları'nı kamuoyuyla paylaştı. 17 farklı sektörü kapsayan bu raporlar, iş dünyasının mevcut durumunu analiz ederken, geleceğe yönelik stratejik adımları da gözler önüne seriyor. MÜSİAD'ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik titizlikle yürüttüğü analizler sonucunda hazırlanan 2025 Yılı Sektör Raporları, iş dünyasının karşılaştığı fırsat ve tehditleri değerlendirerek, geleceğe yönelik kritik adımları belirliyor.

Bu yıl yayımlanan raporlar şu sektörleri kapsıyor: Basım, Yayın ve Medya Sektörü, Dijital Dönüşüm Sektörü, Enerji ve Çevre Sektörü, Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Sektörü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Hizmetler Sektörü, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü, Kimya, Metal ve Maden Sektörü, Lojistik Sektörü, Makine Sektörü, Mobilya ve Dayanıklı Tüketim Sektörü, Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektörü, Perakende Sektörü, Sağlık Sektörü, Savunma Sanayi Sektörü, Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektörü, Turizm Sektörü.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı toplantıda yaptığı açıklamada, faaliyet gösteren tüm sektör kurullarıyla Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Asmalı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimizin bildiği gibi, 35 yıldır durmadan çalışan ve üreten MÜSİAD, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza atmıştır. MÜSİAD Ailesi, her gün bir önceki günden daha fazla çalışan, daha fazla değer üreten ve ülkemiz için katma değer sağlayan bir bakışa sahiptir.

Dolayısıyla, sözlerime başlarken, çeşitli vesilelerle dile getirdiğim şu cümleyi yeniden vurgulamak isterim: MÜSİAD, ülkemizdeki en verimli ve en çalışkan iş dünyası kuruluşudur. Bu gayretle de çıkardığı raporlar ve ortaya koyduğu politikalar gösterilen verimin en somut örneğidir."

17 farklı sektörün raporları hakkında da bilgilendirme yapan Asmalı, "Her biri yoğun bir emek ürünü olan toplam 17 sektör raporumuz yayımlanıyor. Bugün raporlarımızı kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız yılı verilerle ele alan ve analiz eden raporlarımız, aynı zamanda önümüzdeki yıl veya dönemler için de çeşitli öngörüler ortaya koyuyor" diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ise yaptığı açıklamasında "Günümüz dünyasında ekonomiler, yalnızca küresel eğilimleri takip eden değil, aynı zamanda bu eğilimleri şekillendiren aktörler sayesinde büyüyüp gelişmektedir. MÜSİAD olarak amacımız, Türkiye'nin güçlü sanayi ve ticaret altyapısını daha da ileriye taşımak, sektörlerimizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak ve karar alıcılar için yol gösterici analizler sunmaktır." dedi.

Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Raporlarda, her sektörün mevcut durumu, karşılaştığı fırsatlar ve riskler detaylı bir şekilde ele alınarak geleceğe yönelik somut çözüm önerileri sunulmuştur. Türkiye ekonomisine olan güçlü inancımızla, üretimden ihracata, teknolojiden finansmana kadar tüm kritik alanlarda daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha güçlü bir konuma gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu raporların, Türkiye'nin küresel arenada daha güçlü, rekabetçi ve yenilikçi bir konum elde etmesine vesile olacağına olan inancımız tamdır. Yerel üretimden uluslararası ihracata uzanan bu yolculukta, her sektörün katkısı ülkemizin genel refahına ve küresel başarısına büyük bir ivme kazandıracaktır."

Program, basın mensuplarının sorularıyla devam etti. Aynı zamanda MÜSİAD, 17 sektöre ait raporlarını ve föy özetinin musiad.org.tr adresinden erişime açık hâle geldiğini duyurdu.