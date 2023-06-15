Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Vakıf Katılım, afetten etkilenen bölgelere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Karz-ı Hasen İş Birliği Protokolü İmza Programı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında deprem bölgesinde iş yerleri, ticari süreçleri zarar gören MÜSİAD üyelerine yönelik vade farksız ve komisyonsuz Karz-ı Hasen finansmanı desteği sağlanacağı bildirildi.



PROTOKOL İLE AFETZEDE İŞ İNSANLARINA YÖNELİK FİNANSMAN DESTEĞİ GENİŞLEYECEK



Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın afet bölgesine yönelik çalışmalarının ilk günden bu yana aralıksız devam ettiğini hatırlatarak Vakıf Katılım ile gerçekleştirilen anlaşmanın bölgedeki iş insanlarına sağlanan finansman desteğini genişleteceğini vurguladı.

Başkan Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik kapsamlı çalışmalarımızın yanında, bölgedeki iş ve ticaret hayatının ayağa kaldırılması için MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı ile bölgedeki üyelerimize sermaye desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte üyelerimizden alınan aidatları da Karz-ı Hasen anlayışıyla bu sandığa aktararak, böylesi felaketlerde ve ihtiyaç halinde komisyonsuz veya hibe olarak afetten etkilenen ve zarar gören üyelerimizin kullanımına sunuyor, öz kaynaklarını destekliyoruz. Bu vesileyle iş dünyamızı kadim geleneklerimiz ve yardımlaşma kültürümüzden gelen Karz-ı Hasen uygulamasını ve anlayışını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet etmiştik. Vakıf Katılım ile gerçekleştirilen bu protokol ile Karz-ı Hasen çalışmalarımızı genişletiyoruz. Gün, bir ve beraber olma günüdür. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız. Bu örnek uygulamaya verdikleri destek için Vakıf Katılım'a teşekkür ediyor, söz konusu uygulamanın diğer STK'lara ve Katılım Bankalarına da örnek olmasını ve yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."

MÜSİAD VE VAKIF KATILIM, KARZ-I HASEN UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRACAK



Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, program sonrası yaptığı açıklamada, MÜSİAD ve Vakıf Katılım'ın gerçekleştirdiği iş birliği ile Karz-ı Hasen uygulamasını daha da yaygınlaştıracağını belirtti.

Başkan Oran, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Yıllar önce Karz-ı Hasen Sandığı uygulamasını gündeme getiren MÜSİAD Başkanları ve yöneticileri, yedi yıl önce bu uygulamayı hayata geçirerek güçlü bir yapıya kavuşturmuş. Biz de Vakıf Katılım olarak MÜSİAD'ın hayata geçirdiği ve katılım finansın temelinde olan bu anlayışın daha da genişletilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin erişebilmesi için söz konusu fonun alanını daha da genişlettik. İş birliğinin iki taraf için de hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

DEPREMDEN ZARAR GÖREN ÜYELERE ÖNCELİK TANINACAK



Programda değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, iş birliği ile depremden zarar gören üyelere öncelik tanınacağını vurguladı.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vakıf medeniyeti ve vakıf kültürü anlayışını benimseyerek; sosyal dengenin temellerinden biri olan vakıfların korunmasına ve gelirlerinin artırılmasına yönelik projelere öncelik veriyoruz. Kadim Anadolu geleneği olan Karz-ı Hasen'in uygulanmasını bu kapsamda değerlendiriyoruz. Karz-ı Hasen projesi için MÜSİAD'la iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Köklü bir geleneği sürdürmenin yanı sıra, kısa vadeli kaynağa ihtiyaç duyan MÜSİAD Sandık Üyelerine Karz-ı Hasen kullandırılmasını amaçlıyoruz. Proje kapsamında ilk aşamada depremden zarar gören üyelere öncelik tanınacağını da belirtmek isterim. Vade farksız ve komisyonsuz kullandıracağımız bu finansman modeli, aslında Vakıf Katılım için bir sosyal sorumluluk projesidir. MÜSİAD'ın ilk kez bir finans kuruluşuyla bu kapsamda iş birliği yapması ve bunun için de Vakıf Katılım'ı tercih etmesi bize gösterilen bir teveccühtür. İş birliğimiz hayırlara vesile olsun."

İŞ BİRLİĞİ KARZ-I HASEN FONUNUN ETKİN KULLANILMASINA KATKI SAĞLAYACAK



Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken ise, Karz-ı Hasen anlayışının medeniyetin temel unsurlarından olduğunu belirterek, "Vakıf Katılım ile yaptığımız ve bugün imzaladığımız iş birliği vesilesiyle de fonumuzu artık daha efektif kullanabilecek ve daha fazla üyemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Özeken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karz-ı Hasen medeniyetimizin temel unsurlarından bir tanesi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de altı ayrı ayette kendisine güzel borç verilmesini öğütlüyor. Elbette burada Rabbimizin paraya ihtiyacı yok ama ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma gerekliliğini belirtiyor. Yine bir Hadis-i Şerif'te, Karz-ı Hasen'in yani güzel borç uygulamasının sadakadan çok daha faziletli olduğu vurgulanıyor. MÜSİAD, yedi yıl önce Karz-ı Hasen müessesini hayata geçirmişti. Modern dünyada insanlar herhangi bir menfaat beklemeksizin birbirlerine borç bile vermezken; MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığımız sıkıntıya düşen üyelerimiz için, herhangi bir karşılık beklemeden faizsiz, vade farkı almadan uzun süreli bir borç veriyor. Biz bugüne kadar yedi yıl içerisinde kayda değer bir fon büyüklüğüne ulaştık ve 150'den fazla ihtiyaç sahibi üyemize 1600'den fazla üyemizin katkısıyla destek sağladık. Son dönemde yaşadığımız deprem felaketi bizi yeniden bu sandık özelinde bir çalışma yapmaya itti. Bu yüzden Vakıf Katılım ile imzaladığımız iş birliği vesilesiyle de fonumuzu artık daha efektif kullanabilecek ve daha fazla üyemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız."