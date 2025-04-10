DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcının hizmete alınması ve Emici Tip Tarama Gemisinin ilk blok kaynak töreni İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği'nde yapıldı.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Yütek Gemi İnşa Genel Müdürü Yücel Tekin ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerinin gücüne güç katacak bu iki büyük adımı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Uraloğlu, denizciliğin küresel ticaretin en stratejik limanı olduğunu ve Türkiye'nin ise bu limanda rotasını liderliğe çevirmiş bir kaptanı olduğunu vurguladı.

Deniz ticaret filosunu büyütmek, limanların kapasitesini geliştirmek ve Mavi Vatan'a hak ettiği değeri kazandırmak için atılan adımlarla, daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Uraloğlu, "2002'de 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon dedveyt tona (DWT) ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Hiç şüpheniz olmasın ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız. Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu hedef doğrultusunda, liman altyapılarını güçlendirmek için de büyük ölçekli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, 2002'de 190 milyon ton olan elleçleme miktarının 2024'te 532 milyon tona, konteyner elleçleme hacminin ise yaklaşık 7,8 kat artarak 13,5 milyon TEU'ya yükseldiğini bildirdi.

Kruvaziyer turizmindeki ivmenin dikkati çekici olduğunu söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2024'te limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 1115'e ulaşmış, yüzde 22'lik artışla 1,9 milyona yakın yolcu ağırlanmıştır. Yat turizminde de büyüyoruz. 2003'te 41 olan yat limanımız 64'e, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'den 25 bin 262'ye yükselmiştir. Türkiye, 2025 mega yat sipariş defterine göre yat imalatında İtalya'nın ardından ikinci sıradadır. 2024'te 2 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdik ve bu miktar tersanelerimizde çalışan yaklaşık 100 bin işçimizin alın terinin küresel sulardaki izidir."

"ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ'NÜN DENETİMİNDEN ALNIMIZIN AKIYLA GEÇTİK"

Uraloğlu, denizcilik sektöründeki bu başarıların uluslararası sularda da yankılandığına dikkati çekerek, "Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün denetiminden alnımızın akıyla geçtik, Paris ve Tokyo memorandumlarında adeta yüksek standartların bayraktarıyız. Söz konusu örgütün üye devlet denetimini başarıyla tamamlayarak denizcilik faaliyetlerimizin küresel normlara uygun olduğunu bir kez daha kanıtladık." ifadelerini kullandı.

2023'te ABD Sahil Güvenlik Raporunda Türk bayrağının "hedef bayrak" listesinden çıktığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu önemli gelişme, gemilerimizin daha az denetime tabi tutulmasını sağlayarak uluslararası tercih edilirliklerini artırdık. Artık gemilerimiz denetim zincirlerinden kurtulmuş bir şekilde güven bayrağıyla küresel sularda özgürce seyrediyor." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ YENİ İNŞA EDİLEN GEMİLERDE YERLİLİK ORANIMIZI DAHA YÜKSEK SEVİYELERE TAŞIMAK"

Uraloğlu, gemi inşa sanayisinin yaklaşık 100 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirterek, "İnovasyonun rüzgarıyla, çevreci tasarımlarla ve yerli üretimle doludizgin ilerliyor." dedi.

Tersane sayısının 37'den 85'e, yıllık üretim kapasitesinin 550 bin DWT'den 4,79 milyon DWT'ye ulaştığı bilgisini veren Uraloğlu, 2011'de 150 bin DWT olan inşa tonajının, 2024'te yüzde 88 artarak 282 bin DWT'ye, bakım-onarım miktarının ise yüzde 254 artarak, 46,4 milyon DWT'ye yükseldiğini söyledi.

Uraloğlu, gemi inşasındaki yerlilik oranının yüzde 20-30'lardan 60'lara çıktığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz yeni inşa edilen gemilerde yerlilik oranımızı daha da yüksek seviyelere taşımaktır. Ayrıca gemi inşa sanayimiz, 843 tekne imal tesisi, 209 çekek yeri ve 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle vazgeçilmez bir ekosistem oluşturmuştur. 2024'te gemi geri dönüşüm tesislerimizde 110 gemiye karşılık 585 bin grostonluk söküm işlemi gerçekleştirilerek Türkiye, yüzde 8,1'lik payla dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise lider konumda bulunmaktadır."

Kıyılardaki tarama faaliyetlerinin deniz yollarının nefesi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, tarama faaliyetlerinin deniz yolu taşımacılığının sürekliliği için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Uraloğlu, 2003'te 1,73 milyon metreküp olan tarama miktarının 2021'de yüzde 103 artarak, 3,54 milyon metreküpe ulaştığını belirterek, "Sadece 2024'te 728 bin metreküplük tarama faaliyeti gerçekleştirerek bu alandaki kararlılığımızı sürdürmüş bulunuyoruz." diye konuştu.

Ankara Gölbaşı'nda 2018'de Mogan Gölü Projesi 1. Etap çalışmalarıyla 2,95 milyon metreküp, 2021'de ise Mogan Gölü Projesi 2. Etap çalışmalarıyla 3,54 milyon metreküp dip tarama işlemi gerçekleştirerek Mogan Gölü'nü temizlediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Yaptığımız temizliğin ardından yeniden binlerce canlının yaşam merkezine dönen Mogan Gölü başkentlilerin ve Ankara'ya gelen ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdikleri bir çekim merkezi oldu." değerlendirmesini yaptı.

"YILDA ORTALAMA 7-8 BALIKÇI BARINAĞININ TARAMASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Uraloğlu, Bartın Irmağı'nda da 79 bin 250 metreküp temizlik yaptıklarını belirterek, "Özellikle yoğun yağış alan Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop gibi illerimizin bulunduğu Karadeniz bölgesindeki sellerden etkilenen balıkçı barınaklarının da bilabedel dip taramalarını yapmayı sürdürüyoruz. Balıkçı barınaklarında bulunan kooperatiflerin maddi imkanları olmamasından dolayı deniz dibi taramalarını ücretsiz yaparak bu barınakları açık tutmaktayız. Yılda ortalama 7-8 balıkçı barınağının taramasını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kullanımındaki Zonguldak Limanı'nın daha verimli hale gelmesi için 2024'ten bu yana 248 bin metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerinin müsilaj gibi sorunları önlemede büyük rol oynadığını ifade etti.

Uraloğlu, deniz tabanındaki organik birikimleri temizleyip su sirkülasyonunu artırarak ve ekolojik dengeyi koruyarak denizlerin temiz kalmasına katkı sağladıklarının altını çizerek, "Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğümüz koordinesinde İstanbul, İzmir ve Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliklerimizce 38 deniz aracı ve 210 personelle denizlerimizin aldığı nefesi güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Hizmete alınan DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcının 750 metreküplük kapasitesi, yüklü halde 7,5 knotluk hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliğiyle tarama faaliyetlerine yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Yerli tersanelerimizde inşa edilen bu gemimiz, çevreci tasarımı ve etkin performansıyla filomuzun yeni gurur kaynağı olacaktır. Aynı şekilde, bugün ilk blok kaynağını yaptığımız emici tip tarama gemimiz, dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği bir teknolojiye sahiptir. Türk mühendislerin aklı ve işçilerinin emeğiyle inşa edilen gemimiz tamamlandığında limanlarımızın derinliğini koruyarak, büyük tonajlı gemilerin güvenliğini sağlayacak, ticaret gemilerimizin yolunu açacak ve deniz ticaret hacmimizi artıracak. Bu gemimiz modern teknolojiye uyumu ve fark oluşturan tasarımıyla Türkiye'nin denizcilik vizyonunu bir adım öteye taşıyacaktır."

Törende, Yalova'ya canlı bağlantı yapılarak Emici Tip Tarama Gemisinin ilk blok kaynak töreni de gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu, kurdele kesiminin ardından DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcında incelemelerde bulundu. Törende Uraloğlu'na gemi maketi de takdim edildi.