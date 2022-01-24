Musk'ın Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmenin sırrı ortaya çıktı! Sürpriz Türkiye hamlesi

Hürriyet 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:00 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:17

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili dostum" dediği Elon Musk'la yaptığı bir görüşmenin ardından, "Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Bu görüşmelerin ardından, 19 Aralık 2021'de Türkiye'nin 8. uydusu Türksat 5B, SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki üssünden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Ancak, Elon Musk'un Türkiye'ye ilgisinin sadece SpaceX'le ilgili olmadığı ortaya çıktı. Elon Musk, Türkiye'de ana sermayesi 710 bin TL olan Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi için geçen ay 50 milyon TL sermaye artırımına gitti. Bu ticari girişimin gerisinde ise Elon Musk'un Tesla otomobillerini Türkiye'de de satmak istemesi yatıyordu.

TESLA'YA 'HAVACI' CEO

Tesla'nın Türkiye CEO'su için iş görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde bizzat Elon Musk online olarak yaptı. Yapılan mülakatların sonunca, Tesla'nın Türkiye CEO'su olarak seçilen isim, 2015 yılından bu yana Lufthansa Türkiye-Irak CEO'su olarak görev yapan ve üç kez 40 yaş altı başarılı CEO ödülü alan Kemal Geçer oldu.

TÜM MODELLER GELİYOR

Hürriyet'in haberine göre, Tesla 2022 içinde yapılanmasını hızla tamamlayarak, ürettiği 4 modeli de Türkiye'ye getirecek. Kısa zamanda yapılacak lansman ile araçlar tanıtılacak ve fiyatları kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturularak müşterilere hizmet verilecek. Tesla'nın internet sitesinde artık Tesla Süperşarj istasyonları için il isimleri de bulunuyor. İllerin yanında istasyonların adresleri değil "coming soon" (yakında) ifadesi yer alıyor. Sitede şimdilik süper şarj istasyonları için İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya'nın isimleri verilmiş. Şarj istasyonları ana yollar ya da alışveriş merkezleri gibi herkesin kolayca ulaşabileceği noktalara kurulacak.

BİNLERCE KİŞİYE İŞ

Tesla başta İstanbul'da ve sonrasında bölgelerde ve diğer illerde kendi bünyesine bağlı satış ofisleri ve mağaza zincirleri oluşturacak. Şirket yönetim, servis, mağaza, servis- bakım gibi alanlarda kuracağı hizmet ağı ile binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. İş ilanları birkaç gün içinde Tesla'nın internet sitesinden yayınlanmaya başlayacak.

38 YAŞINDAKİ GENÇ CEO

TESLA'nın Türkiye CEO'su olan Kemal Geçer 1984, Almanya doğumlu. Schumpeter School of Business and Economics mezunu olan Geçer, iş hayatına Almanya'da Vodafone'da başladı. IQ Group, PricewaterhouseCoopers AG'de Strateji Danışmanı olarak görev yaptıktan sonra 2013'te Düsseldorf'te HEINE Medizin GmbH'da Genel Müdür oldu. 2015'te Lufthansa Havayolları'nda göreve başlayan Kemal Geçer, Satış Müdürlüğü görevini bir yıl boyunca yaptıktan sonra 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren de Lufthansa Türkiye'de genel müdür olarak göreve başladı.

TESLA'NIN UÇAĞI 'S'

TESLA'nın Model X, Model Y, Model 3 ve 2022 yılında piyasaya sürdüğü Model S isimli dört farklı otomobil modeli bulunuyor. Bu modellerin en hızlısı ise Model S olarak dikkat çekiyor. Model S, en üst donanımında 1020 HP ile 0'dan 100 km/s'ye 1.99 saniyede çıkabiliyor. 580 km menzil sunan otomobil, 321 km/s'ye kadar son hıza ulaşabiliyor. Bu modelin en üst versiyonu ABD'de 123 bin 740 dolara satılıyor. Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli ise Model 3. Bu model de ABD'de 44 bin 500 dolardan satışa sunuluyor.