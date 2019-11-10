Musluğu kısmadı, % 10 barajını aştı

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2019 yılının ilk dokuz ayında 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar 937 milyon TL brüt karından 415 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 1 milyar 522 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla 9 ayda milli ekonomiye sağladığı destek de 330 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın finansal performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih “2019 yılının ilk dokuz ayında ulaştığımız 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte milli ekonomiye destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik” dedi.

YÜZDE 10 PAZAR PAYI

Bankacılık sektöründe, nakdi kredilerin yıllık bazda yüzde 2.1 daraldığı bir dönemde, VakıfBank’ın reel sektörü kesintisiz bir şekilde finanse ettiğinin altını çizen Üstünsalih, “Bu dönemde, bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10.2 oranında artış göstererek 260 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10.3 seviyesine yükseldi. Böylelikle milli ekonomimizin ‘yanındaki güç’ olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” diye konuştu. Mevduat ve mevduat dışı fonlama tarafında da başarılı bir dönemi tamamladıklarını vurgulayan Üstünsalih, “Toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 20.3 büyüme ile yüzde 10.5 olan sektör ortalamasının neredeyse iki katı oranında artış kaydederek 230 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Üstünsalih “Her dönem daha fazla tabana yaygınlaşan mevduat portföyümüzün toplam kaynaklar içindeki payı, yüzde 59 seviyesini aştı” diye konuştu.