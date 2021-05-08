Muş'ta devlet desteğiyle açılan tekstil atölyesi 33 ülkeye ihracat yapıyor, gençlere istihdam sağlıyor

AA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01

Girişimci Cemal Oktan'ın devlet desteğiyle Sungu beldesinde kurduğu tekstil atölyesi, yöredeki 300 işsiz gence de ekmek kapısı oldu.

Oktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyede günde 6 bin tekstil ürününün üretildiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır Muş'a yatırım yaptığını ifade eden Oktan, şöyle konuştu:

"Giyim ürünlerini yurt içi piyasasının yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç'in de aralarında olduğu 33 ülkeye ihraç ediyoruz. Muş'a aylık ortalama 1,5 milyon liralık katkı sağlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde genç nüfusun olması çok büyük bir avantaj. Batı illerinde şu anda eleman sıkıntısı olduğu için üreticiler şu anda doğuya yönelmiş durumda. Tekstil firmalarımızın buraya gelip yatırım yapmasıyla büyük şehirlere göç azaldı ve hatta büyük şehirlerden geri dönüşler bile sağlanmış durumda."

Tekstil fabrikasında çalışan Filiz Erden de çalışarak hem ailesine destek olduğunu hem de çeyiz masraflarını karşıladığını anlattı.

Bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve kimseye muhtaç olmadığını dile getiren Erden, "Bir yandan çalıştım, bir yandan da okulumu tamamladım. Burada iyi arkadaşlık edindim. İyi bir usta makineci oldum. İleride buradan ayrılacak olursam, terzi açmayı düşünüyorum." diye konuştu.