Muş'ta, tütün hasadına başlandı: Hedef 60 bin ton ihracat

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:17

Türkiye'de önemli tütün üretim merkezlerinden olan Muş'ta, tütün hasadına başlandı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan üreticiler, toplanan tütün yapraklarını kurdukları düzeneklere asarak kurumaya bırakıyor.

Kuruyan tütün yaprakları paketlenerek, üreticilerin anlaşma yaptığı firmalara gönderiliyor.

Solgun, AA muhabirine, bu yıl ülke genelinde 70 bin tütün üreticisiyle sözleşme yaptıklarını söyledi.

Birçok ilde tütün kırımının bitmek üzere olduğunu, Muş'ta da devam ettiğini aktaran Solgun, "Geçen yıl Türkiye genelinden 46 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç ettik. Hedefimiz 2021 yılında 60 bin ton ihracat gerçekleştirerek üreticimize ve ülkemize daha fazla para kazandırmak olacaktır." dedi.

Bu yıl ekim yapılan alanlardan 120 bin ton tütün elde etmeyi beklediklerini ifade eden Solgun, şunları kaydetti:

"Bunun karşılığında ülkemize 700 milyon dolar kaynak sağlanacaktır. Bu yıl çok ciddi yatırımcıları ülkemize getirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından üreticilere destekler verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemizde üretilen tütünün yüzde 30'unun kullanılması zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde tütün üretiminde daha fazla artış sağlanacaktır. İthalatı azaltarak daha fazla ürün ihraç edeceğiz. Birçok ülkeye gönderilen Türk tütünü, esans olarak ülkemize geri geliyor. Kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Yüzde 35 oranında yağ elde ediliyor. Kağıt fabrikalarında, zirai ilaç fabrikalarında değerlendiriliyor. Bu vesileyle tütün dendiğinde akla sadece sigara gelmemeli."

- "TÜTÜNDEN KAZANDIĞIMIZ PARAYLA GEÇİNİYORUZ"

Sungu beldesinde tütün üreten 55 yaşındaki Mehmet Şirin Söylemez de tütün üretiminden kazandığı parayla ailesini geçindirdiğini söyledi.

İlkbaharda ekimini yaptıkları tütünün kırımına başladıklarını anlatan Söylemez, "8 dönümden 2 ton tütün bekliyorum. Ailemin hepsi bu işle uğraşıyor. Okul açıldıktan sonra çocuklar okula gidiyor, ben ve eşim tek kalıyoruz. 6 çocuğum var, 5'i okuyor. Tütünleri sattığım zaman öğrencilerimin ihtiyaçlarını karşılıyorum." diye konuştu.

Mehmet Şirin Söylemez'in eşi Fatma Söylemez ise ömrünün büyük bölümünün tütün işiyle uğraşmakla geçtiğini belirterek, "Kadınlar olarak işimiz çok zor. Bu iş sadece erkekle olmuyor. Kadınların da olması gerekiyor." ifadesini kullandı.