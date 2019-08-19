Müşteri istedi 8 bin Ar-Ge yaptı

BAYİLER DE ÇALIŞIYOR

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre de hareket ettiklerini anlatan Bayız “Bunun için yeni nesil Ar-Ge merkezi olan Arçelik Garage’ı 2016 yılında kurduk. Bu kapsamda Garage’da, Ar-Ge, Üretim, Ürün Yönetimi, Marka, Pazarlama, Tüketici Eğilimleri ve Endüstriyel Tasarım gibi departmanların katılımı ile müşteriler, öğrenciler, servislerimiz ve bayilerimiz ile bir araya gelerek kurulduğu günden bugüne 70’in üzerinde çalıştay ile 8 bin fikir, 200 prototip ve 17 konsept geliştirdi” dedi.

146 ÜLKEYE SATIYOR

Global pazarlarda başarıya ulaşmak için yenilikçi ürünlerin şart olduğunu ifade eden Nihat Bayız “Ürünlerimiz dünyanın 146 ülkesinde satılıyor. 2018’deki konsolide satışların yüzde 69’luk kısmı uluslararası satışlardan oluştu. Su ve enerji tüketimini aza indiren ürünler tasarlıyoruz” dedi.