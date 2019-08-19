Müşteri istedi 8 bin Ar-Ge yaptı
2018 yılında Ar-Ge için 300 milyon TL’nin üzerinde harcama gerçekleştirdiklerini ifade eden Arçelik Ar-Ge Direktörü Nihat Bayız “Avrupa Komisyonu’nun dünyada en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 2 bin 500 şirket listesinde Türkiye’den yer alan 4 firmadan biriyiz. Dünya genelinde 17 Ar-Ge merkezimiz var. Ar-Ge merkezlerimizin 14 tanesi Türkiye’de bulunuyor. Bunun haricinde Birleşik Krallık’ta, Tayvan’da ve Çin’de Ar-Ge ofislerimiz var. Toplamda bin 500’ün üzerinde Ar-Ge çalışanımız bulunuyor” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
BAYİLER DE ÇALIŞIYOR
Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre de hareket ettiklerini anlatan Bayız “Bunun için yeni nesil Ar-Ge merkezi olan Arçelik Garage’ı 2016 yılında kurduk. Bu kapsamda Garage’da, Ar-Ge, Üretim, Ürün Yönetimi, Marka, Pazarlama, Tüketici Eğilimleri ve Endüstriyel Tasarım gibi departmanların katılımı ile müşteriler, öğrenciler, servislerimiz ve bayilerimiz ile bir araya gelerek kurulduğu günden bugüne 70’in üzerinde çalıştay ile 8 bin fikir, 200 prototip ve 17 konsept geliştirdi” dedi.
146 ÜLKEYE SATIYOR
Global pazarlarda başarıya ulaşmak için yenilikçi ürünlerin şart olduğunu ifade eden Nihat Bayız “Ürünlerimiz dünyanın 146 ülkesinde satılıyor. 2018’deki konsolide satışların yüzde 69’luk kısmı uluslararası satışlardan oluştu. Su ve enerji tüketimini aza indiren ürünler tasarlıyoruz” dedi.
TÜRKiYE’NiN PATENT LİDERİ
Şirketin Ar-Ge birikimi ve yetkinlikleri sayesinde her pazara ve ihtiyaca uygun ürün geliştirebildiğini ifade eden Bayız “Pazar analizleri ile öğrendiklerini ürünlerine yansıtıyor ve tüketicilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak, hatta aşacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO) yapılan uluslararası patent başvurularının üçte birinden fazlası şirketimiz tarafından yapılıyor. WIPO’nun ‘En fazla uluslararası patent başvurusu yapan firmalar’ bazında yayınladığı listede 67. sıraya yükselerek tarihimizdeki en üst noktaya ulaştık. Bu listede yer alan tek Türk firmasıyız. Bu alanda her zaman öncü olmak istiyoruz” dedi.
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