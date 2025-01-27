Anadolu Ajansının (AA) "Kalkınma Yolu'nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin altıncı bölümünde, AA muhabirine konuşan Başkonsolos Varlı, kara ve demir yolu hatlarıyla Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin Musul'a sağlayacağı katkıları, Türk şirketlerinin kentteki projeleri ve Musullu yöneticiler ile halkın Türkiye'den kentin kalkınmasına yönelik beklentilerini anlattı.

"TÜRK YATIRIMLARININ MUSUL'DA DAHA FAZLA ARTMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Musul'un Türkiye için çok özel ve anlam ifade eden bir şehir olduğunu ve önümüzdeki dönemde de böyle olacağını vurgulayan Varlı, en önemli amaçlarından birisinin de Musul'un kalkınmasına ve yaşam standartlarının yeniden daha iyi hale getirilmesine katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Varlı, "Kalkınma Yolu Projesi de bizim için önemli bir yol haritası. Bunun da tamamlayıcı bir unsuru olarak biz her sektörde Türk yatırımlarının Musul'da daha fazla artması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN BURADAKİ YATIRIMLARI OYUN DEĞİŞTİRİCİ NİTELİKTE"

Musul'un çok fazla potansiyele sahip bir şehir olduğunun altını çizen Varlı, "Ülkemizle son derece yakın kültürel ve tarihi ilişkilere sahip. Bu ilişkileri tekrar eski canlılığına kavuşturmak istiyoruz. Ve bu bakımdan da Türk şirketleri burada, gururla söyleyebilirim, çok aktif bir şekilde rol oynuyorlar. Türk şirketlerinin buradaki yatırımları oyun değiştirici nitelikte." diye konuştu.

Varlı, Türk şirketleri tarafından kentte gerçekleştirilen çalışmalar arasında ilk akla gelenin Musul Uluslararası Havaalanı inşaatı projesi olduğunu belirterek, projenin, önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanacağını söyledi.

Musul Havaalanı projesinin kente faydalarına değinen Varlı, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte ticari, kültürel, ekonomik ve her anlamda Musul ile ülkemiz arasındaki etkileşimin daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Varlı, Musul'un kalkınmasına yönelik bir başka katkının ise bir Türk firmasının üstlendiği 600 yataklı hastane projesi olduğunu, bu projede de önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki yıllarda projenin tamamlanacağını belirterek, projenin Irak'ın en büyük hastanelerinden bir tanesi olacağına dikkati çekti.

- Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil'in kapsamlı Türkiye ziyareti verimli geçti

Başkonsolosluk olarak daha fazla iş insanlarının Musul'a ilgi göstermesi yolunda çaba sarf ettiklerini belirten Varlı, geçen ekim ayında DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi başkanlığında iş insanlarının ziyaretinin de çok önemli olduğunu aktardı.

Varlı, "Burada Musul Ticaret Odası'nda ve Sanayi Odası'nda özel sektörden özel sektöre temaslar yaptılar. Önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri projelerin ön görüşmelerini gerçekleştirdiler. Bu tür etkileşimlerin devamını tabiatıyla bekliyoruz." dedi.

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil'in 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde Türkiye'ye düzenlediği kapsamlı ziyaretin çok yararlı ve verimli geçtiğini vurgulayan Varlı, Musul Valisi'nin hem en üst düzeyde ağırlandığı hem de iş insanları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara, Konya ve İstanbul Valileri, TİKA, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanlarıyla bir araya gelerek görüştüğünü söyledi.

MUSUL VE TELAFER'DEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MUSUL HALKINA İSTİHDAM OLUŞTURACAK

Varlı, Musul ve Telafer'de tesis edilmesi öngörülen Organize Sanayi Bölgelerinin Musul'daki en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz nisan ayında Irak'a düzenlediği tarihi ziyaret sonrası bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildi. İki ülke sanayi bakanlıkları arasında süreç halen devam ediyor." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri'nin fizibilite çalışmalarının geçen yıllarda tamamlandığını kaydeden Varlı, bu konuda da Türkiye'nin doğrudan katkıları olduğunu aktararak, söz konusu projelerin hayata geçirildiğinde hem Musul'da hem de Telafer'de çok önemli istihdam olanakları oluşturacağının altını çizdi.



Varlı, söz konusu projelerin kente katkılarına ilişkin şöyle konuştu:



"Bunlardan hem Musul'daki ve Telafer'deki Türkmen kardeşlerimiz hem de tüm Musullular, Ninova halkı faydalanacaktır. Bu sanayi bölgeleri ülkemizden iş insanlarını Musul'da daha fazla yatırım yapmalarına kolaylık sağlayacak. O nedenle bu projeleri Kalkınma Yolu Projesi'ni tamamlayan önemli unsurlar olarak görüyorum. Söz konusu projeler ile burada çok önemli iş ve yatırım ekosistemlerinin yaratılması öngörülüyor. Bu sayede Musul ve Telafer, Kalkınma Yolu Projesi'nin ve bölgesel ve küresel ticaretin önemli merkezlerinden biri olacaktır."



"TÜRKİYE HER ZAMAN VE EN KÖTÜ ZAMANLARINDA MUSUL HALKININ YANINDA OLDU"

Varlı, Başkonsolosluk olarak kendilerini Musul halkına çok yakın ve evlerinde hissettiklerini vurgulayarak, bu durumun Musullular için Türkiye bakımından da geçerli olduğunu kaydetti.



Musul ile tarihi ilişkilerin Osmanlı dönemine ve yüzyıllara dayandığına işaret eden Varlı, "Bu şaşırtıcı olmayan bir sonuç. Kültürel ve birçok anlamda biz Musullulara her zaman çok yakınız, gelecekte de yakın olmaya devam edeceğiz. Türkiye, Musul için çok önemli bir ülke. Musul halkı da kendilerini ülkemize çok yakın hissediyorlar." ifadelerini kullandı.



Varlı, Türkiye'nin Musul'a verdiği öneme ilişkin şunları söyledi:



"Türkiye her zaman ve en kötü zamanlarında Musul halkının yanında oldu. Musul halkı hiçbir zaman bunu unutmamış ve unutmayacak, bunu halen gündeme getiriyorlar. İlişkilerimizin bu kadar iyi olmasında bu da çok büyük bir etken. Onun dışında biz Başkonsolosluk olarak buradaki önde gelenlerle ve Musul halkının tüm kesimleriyle son derece sıcak, yakın ve sıkı ilişkiler içerisindeyiz.



Musul çok büyük travmalar atlattı, DEAŞ işgali ve ondan öncesine de dayanan travmaları var. Bu zor zamanların aşılmasında Türkiye her zaman Musul'un yanında olmuştur. İnşallah önümüzdeki dönemde iyi günlerde Musul'un yanında olmaya devam edeceğiz. Biz gerçekten devlet olarak, devletimizin tüm kurumları olarak, özel sektör olarak, halk olarak ve akademik çevrelerimiz olarak Musul ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek, buranın daha da güzel günler görmesini sağlamak istiyoruz."



Bu konudaki umudu her görüşmede muhataplarının gözünde de gördüklerini aktaran Varlı, Türkiye'ye umutla bakıldığını ve çok samimi duygular beslendiğini vurguladı.



- TİKA, MAARİF VAKFI VE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NÜN MUSUL'DAKİ FAALİYETLERİ ARTACAK

TİKA'nın yıllardır Irak'ta faaliyet gösterdiğini belirten Varlı, bu kapsamda Musul ve Telafer'de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Varlı, TİKA'nın Telafer ilçesine bağlı İyaziye nahiyesiyle ilgili önemli girişimleri olacağını belirterek, "Oradaki sosyal yaşamın, kültürel yaşamın gelişmesine ilişkin projeleri olacak. Bunlar tabii başlangıç. TiKA'nın önümüzdeki dönemde çok daha fazla burada varlık göstermesini bekliyoruz. Musul halkında da bu yönde beklenti var." dedi.



Musul'da bir Türk okulu tesis edilmesine yönelik çok büyük bir ilgi olduğunu ve Maarif Vakfının bir okul açmasının gündemde olduğunu aktaran Varlı, önümüzdeki dönemde bu konuda somut gelişmeler yaşanacağını kaydetti.



Varlı, Yunus Emre Enstitüsü'nün de Musul'da önümüzdeki dönemde bir merkez açma ve çeşitli yerlerde Türkçe eğitim verilmesi gibi bir faaliyet gösterme aşamasında olduğunu söyledi.

